Confirmado: si te toca ser mesa electoral el 29-N y estás al cuidado de un menor de 12 años puedes librarte

Todos estamos pendientes a partir de este jueves 29 de octubre de una posible carta. Es decir, de la de ser designado como presidente, vocal o suplente en una mesa electoral para el próximo 29 de noviembre.

Ya sabemos que es una obligación de obligado cumplimiento, pero la ley también contempla múltiples escenarios, algunos tan desconocidos como específicos, que permiten rechazar el cargo de forma totalmente legal ante la Junta Electoral de Zona (JEZ).

El momento en el que el cartero llama a la puerta con la notificación para formar parte de una mesa electoral suele desatar los nervios de cualquier ciudadano.

Aunque la normativa es estricta y castiga el abandono de estas funciones con penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas, la Junta Electoral Central (JEC) detalla en su normativa un amplio abanico de excepciones.

Más allá de los clásicos impedimentos médicos o de superar los 65 años, existen motivos sorprendentes, circunstancias familiares complejas y situaciones profesionales de vital importancia que eximen de esta responsabilidad.

Conocer los plazos y los cauces oficiales —como el uso del sistema Cl@ve o certificado electrónico a través de la aplicación de excusas— es clave para evitar sustos de última hora.

Entre las razones personales más desconocidas y llamativas que contempla la normativa destaca aquella que protege a las víctimas de delitos con órdenes de alejamiento en vigor.

En concreto, la ley estipula como causa justificada de excusa el hecho de tener la condición de víctima de un delito (ya sea declarado o presunto) en virtud del cual exista una resolución judicial en vigor que imponga una pena o medida cautelar de prohibición de aproximación.

Un abanico de excusas

Aunque el supuesto de las órdenes de alejamiento sobresale por su especificidad, la instrucción de la JEC agrupa las causas de exclusión en tres grandes bloques que todo ciudadano debe conocer.

Por ejemplo, la ley reconoce que la labor de conciliación y el cuidado diario no se pueden pausar durante una jornada electoral, por lo que contempla exenciones específicas que blindan a los progenitores y cuidadores principales.

No obstante, para que la Junta Electoral de Zona (JEZ) dé el visto bueno, es imprescindible cumplir con una serie de requisitos y aportar la documentación oficial que lo certifique sin dejar lugar a dudas.

El cuidado directo y continuo de los menores de edad y de aquellas personas que presentan necesidades especiales es otro de los pilares que eximen de formar parte de la mesa.

Más aún por razones de guarda legal de menores de 12 años.

El ciudadano puede aportar una copia del escrito formal en el que se reconozca la reducción de su jornada de trabajo por guarda legal (según lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa equivalente aplicable a los funcionarios públicos).

Como alternativa válida, también se acepta una certificación oficial emitida por las unidades responsables de los servicios sociales de la comunidad autónoma o de la entidad local correspondiente.

El ciudadano puede aportar una copia del escrito formal en el que se reconozca la reducción de su jornada de trabajo por guarda legal (según lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa equivalente aplicable a los funcionarios públicos).

Como alternativa válida, también se acepta una certificación oficial emitida por las unidades responsables de los servicios sociales de la comunidad autónoma o de la entidad local correspondiente.



Causas personales



Tener una edad comprendida entre los 65 y los 70 años.

Estar en situación de discapacidad (cualquier grado acreditado mediante declaración oficial, sin necesidad de aportar un certificado médico adicional de limitaciones).

Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo con baja médica.

La gestación a partir de los seis meses de embarazo y los periodos de descanso maternal, paternal o por adopción.

El internamiento en centros penitenciarios o hospitales psiquiátricos.

Haber formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.

Circunstancias de salud y eventos inaplazables:



Lesiones o enfermedades físicas o psíquicas que dificulten de forma grave el desempeño, debidamente acreditadas por certificado médico.

La previsión de una intervención quirúrgica o pruebas clínicas relevantes e inaplazables el día de los comicios, en la jornada anterior o en la posterior.

La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas cuyo régimen de clausura o ideario sea incompatible con la participación electoral.

El cuidado directo y continuo de lactantes, menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que no puedan valerse por sí mismos.

Eso sí, acreditado habitualmente mediante reducción de jornada laboral o certificados de servicios sociales).

La coincidencia el día de la votación con eventos familiares de especial relevancia e inaplazables (como bodas o comuniones directas), siempre que el ciudadano sea el protagonista o tenga una relación de parentesco de hasta segundo grado y se justifiquen los perjuicios económicos en caso de suspensión.

Excepciones profesionales:



Quedan exentos los profesionales que deban prestar servicios esenciales de importancia vital durante la jornada (médicos, sanitarios, bomberos, protección civil), así como directores de medios de comunicación de información general y jefes de informativos encargados de cubrir la cita electoral.

Plazos estrictos

Los ciudadanos designados disponen de un plazo improrrogable de siete días desde la notificación para presentar sus alegaciones debidamente documentadas ante la Junta Electoral de Zona. La JEZ resolverá en un plazo de cinco días.

En caso de que el impedimento surja de manera sobrevenida una vez superado ese plazo, la comunicación debe realizarse de forma inmediata a la Junta y, en todo caso, siempre antes de las 08:00 horas del día de la votación, aportando siempre las pruebas que justifiquen la imposibilidad de acudir.