Uno de los túneles de la AP-66 El ESPAÑOL

Castilla y León inicia la vía legal para intentar eliminar el costoso peaje de León con Asturias

La Junta de Castilla y León ha dado el primer paso para intentar suprimir el peaje de la autopista AP-66, que conecta León con Asturias.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias contra el real decreto que modificó las condiciones de la concesión en el año 2000.

El Ejecutivo autonómico considera que aquel cambio alteró de forma sustancial las condiciones económicas del contrato y su duración.

A su juicio, la modificación supuso, en la práctica, una nueva concesión sin concurso público. Por ello, entiende que podría vulnerar los principios de transparencia, igualdad y libre competencia recogidos en el derecho comunitario.

Hay que recordar que el precio del peaje completo de la AP-66 (conocida como el Peaje del Huerna) para vehículos ligeros (coches) es de aproximadamente 16,20 euros por trayecto.

El acuerdo permitirá solicitar la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo. Este trámite sería el paso previo a acudir a los tribunales.

El objetivo de la Junta es conseguir la supresión definitiva del peaje. Considera que su mantenimiento hasta 2050 supone una barrera para la movilidad y la competitividad de las empresas. También cree que dificulta la cohesión territorial de la Comunidad.

Un posible requerimiento

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el acuerdo autoriza a la Consejería de Movilidad a poner en marcha las actuaciones necesarias. Ahora, el departamento deberá decidir cuál es la vía más adecuada para avanzar en el proceso.

“Lo que hemos hecho es autorizar a la Consejería de Movilidad a realizar este tipo de actuaciones”, ha señalado Carriedo. El portavoz ha añadido que ahora hay que identificar la opción más razonable.

Entre las posibilidades, ha apuntado a presentar primero un requerimiento y, en un segundo momento, recurrir ante el Tribunal Supremo.