La reunión de los tres vicepresidentes con los representantes de la embajada de Senegal. Cedida

Pollán califica de “fructífera” la reunión con Senegal para el retorno de menas y anuncia que seguirán los contactos

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, se ha reunido este miércoles con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.

Lo ha hecho para explorar posibles acuerdos que faciliten el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y su eventual reunificación con sus familias.

Tras el encuentro, Pollán ha definido la reunión como una primera toma de contacto con la Embajada senegalesa para estudiar las posibilidades que ofrece la legislación vigente y avanzar en el cumplimiento de los pactos de gobierno suscritos por Vox en las comunidades autónomas en las que participa.

“Ha sido una reunión fructífera, muy agradable”, ha señalado el vicepresidente, que ha agradecido al embajador que les haya recibido.

Según ha explicado, las conversaciones continuarán para estudiar las vías de colaboración entre las embajadas y los gobiernos autonómicos.

La reunión se enmarca en la estrategia de la Junta de Castilla y León para establecer contactos con los países de origen de los menores migrantes no acompañados y explorar fórmulas que permitan su regreso con sus progenitores cuando se den las condiciones legales necesarias.

Junto a Pollán, han participado también los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Aragón, dentro de una iniciativa que busca coordinar la actuación de los gobiernos autonómicos en los que la formación tiene responsabilidades.

El pacto de PP y Vox

El encuentro da continuidad a uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno firmado por el PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio.

Su punto 10.2 establece que la Junta trabajará para promover acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y el retorno efectivo de los menores con sus padres.

La vía jurídica que plantea Pollán es el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este precepto permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos con los países de origen para procurar que la atención y la integración social de los menores se desarrollen en su entorno de procedencia.

La ley exige que esos acuerdos garanticen la protección del interés de los menores y contemplen mecanismos de seguimiento por parte de las administraciones autonómicas.

No obstante, la reunión de este miércoles no supone, por el momento, la firma de un acuerdo ni la puesta en marcha de un procedimiento concreto de retorno. Pollán ha hablado de explorar posibilidades y mantener abiertos los contactos con la representación diplomática senegalesa.

La reunión de Madrid llega después de que el vicepresidente anunciara el pasado 6 de octubre en las Cortes de Castilla y León que la Administración autonómica había iniciado conversaciones con embajadas de países de origen de menores extranjeros no acompañados para abordar su posible retorno familiar.

En los días previos al encuentro, varios medios de comunicación habían adelantado que Senegal sería uno de los países con los que la Junta exploraría esta vía.

La cooperación al desarrollo

En paralelo, Pollán ha defendido que los fondos de cooperación al desarrollo de Castilla y León prioricen a los países que colaboren con la Comunidad en el retorno de los menores a sus familias.

Esta propuesta coincide con la previsión presupuestaria de reducir las partidas autonómicas de cooperación al desarrollo en 2027, de 6,6 millones a 2,7 millones de euros, lo que representa un descenso aproximado del 59 %.

Por ahora, no se han concretado las condiciones que podría incluir un eventual acuerdo con Senegal, el número de menores afectados ni los plazos para una posible aplicación. La continuidad de los contactos y las garantías legales y de protección de los menores serán determinantes para conocer el alcance práctico de esta iniciativa.