La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, a su llegada a su comparecencia en las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento, este miércoles Rubén Cacho ICAL

Medio Ambiente destinará más de 200 millones a frenar los incendios, la mitad para contar con un operativo todo el año

La Consejería de Medio Ambiente y Energía dedicará 404 millones de euros a políticas de gestión forestal, la mitad de ello, en torno a 200 millones, directamente para prevención y extinción de incendios, y que permitirá contar con un operativo Infocal durante 12 meses.

Así lo trasladó este miércoles la titular del departamento, María González Corral, quien compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año.

"Tenemos un objetivo claro: avanzar en la protección y defensa de nuestro patrimonio natural, en la transición energética y en la consolidación de la economía circular y todo ello orientado a la transformación de la economía para crecer y crear empleo estable y de calidad, en beneficio de la ciudadanía", resumió González Corral.

Así, entre la propia Consejería y los entes adscritos a la misma, se contempla un montante global de 659,8 millones, de los que 498 serán gestionados directamente por el departamento y el resto, en la parte de medio ambiente y energía, por Somacyl y las fundaciones Patrimonio Natural y Santa Bárbara.

El área de patrimonio natural, gestión forestal y prevención y extinción de incendios será la que absorba la mayor parte, con 404 millones, que permitirán, dijo, "actuar sobre el territorio", en el que se impulsará el nuevo Plan Forestal Integral.

También se reforzará el operativo de prevención y extinción de incendios con un Infocal "activo todo el año, más preventivo, más preparado y con más medios de extinción".

"Se trata de un esfuerzo presupuestario sin precedentes que demuestra nuestro compromiso rotundo con la prevención de incendios forestales. Dotamos al operativo de más recursos y medios para multiplicar nuestra actividad en el monte los 365 días del año, gracias a un incremento del 40 por ciento del presupuesto", afirmó.

"En 2027 contaremos con un despliegue de medios aéreos nunca visto que potenciará enormemente nuestra capacidad de respuesta", apuntó la consejera.

Con este propósito, González Corral articuló las actuaciones previstas para 2027 en torno a cuatro grandes bloques en esta materia: gestión forestal, Infocal, restauración y conservación y promoción del patrimonio natural.

"Esfuerzo sin precedentes"

El Infocal será de nuevo clave en las cuentas, al pasar de 140 millones en los presupuestos de 2024 a más 200,5 en los de 2027, un "esfuerzo sin precedentes", tal y como calificó la consejera, para "contar con un operativo más profesional, más preventivo, mejor preparado y con mayor capacidad de respuesta".

"Siempre hemos defendido un Infocal activo los doce meses del año, y lo estamos haciendo realidad, reforzando plantillas y medios y situando la prevención entre nuestras prioridades", apuntó.

En materia de prevención, avanzó 64,5 millones para la contratación y mantenimiento de los contratos vigentes de las cuadrillas de tierra.

Se renovará la contratación de 36 de ellas, ampliándose su contratación hasta los 12 meses. Al comienzo de la época de peligro alto de 2027, 89 cuadrillas estarán sujetas a este régimen, con lo que se "culminará este proceso en 2028, con las 111 cuadrillas contratadas durante un año".

A ellos se suman, prosiguió, 29,5 millones para la contratación y renovación de 30 brigadas helitransportadas (ELIF) y 16 cuadrillas nocturnas (November), que realizan un trabajo continuo durante todo el año y que "se reforzarán durante los cuatro meses de mayor peligro, con doble turno diario de cuadrillas, que cubrirán un mínimo de 16 horas diarias".

En 2027 se contratarán siete brigadas helitransportadas más, que harán que durante la época de peligro alto se alcance la "cifra récord" de 30.

González Corral indicó que se destinarán 4,6 millones para ampliar hasta 12 meses la contratación de nueve unidades de brigada y autobomba (UBA); y 1,9 millones para la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIS) y de equipamiento especializado.

En otra línea se impulsará también la maquinaria pesada para prevención y extinción, las infraestructuras y la gestión técnica, de los cuales González Corral anunció 10 millones a bulldozer, para 40 equipos; 6,5 millones para la construcción, adecuación y mejora de infraestructuras de defensa.

Y cinco millones para gastos de funcionamiento del Operativo; y 1,2 para la adquisición de vehículos todoterreno tipo pick-up, dotados con equipo de autobomba.

Formación, digitalización y tecnología

Por último, este capítulo se cierra con una inversión de dos millones para formación de nuevos efectivos y al perfeccionamiento continuo, a través del Centro para la Defensa contra el Fuego, que continuará impulsando el Plan de Formación del Operativo para reforzar la capacitación permanente de sus profesionales.

Con este objetivo, añadió González Corral, se llevarán a cabo cerca de 800 acciones formativas entre cursos y ejercicios prácticos, con la participación de más de 7.000 trabajadores.

Asimismo, se realizará un simulacro de gran incendio forestal que permitirá evaluar procedimientos, medios y capacidades de coordinación en un escenario de elevada complejidad operativa.

Ello contribuyendo al perfeccionamiento y mejora continua del dispositivo; se dedicará un millón de euros para medios y programas especializados, como la Unidad de Planificación y Análisis (Upacyl), que aporta apoyo técnico estratégico a la dirección de extinción en grandes incendios.

También el programa ‘Factor Humano’, orientado al trabajo en equipo y a la seguridad operativa de los profesionales; o acciones de comunicación e información en tiempo real a la ciudadanía.

Y 3,7 millones para el despliegue de la red de cámaras de videovigilancia preventiva de incendios, drones, aplicaciones para la visualización en los puestos de mando y otras mejoras de infraestructuras.

Medios aéreos

De cara a la extinción, la consejera recordó que la capacidad aérea es uno de los elementos esenciales del Operativo Infocal, motivo por el que se desembolsarán 29,3 millones para el servicio de 30 helicópteros bombarderos y transporte, así como otro helicóptero y un avión, en ambos casos solo de coordinación.

De esta manera, el próximo año se incorporarán siete medios aéreos más, que se sumarán a los tres sumados en 2026.

Para integrar los medios de los ayuntamientos en el Infocal se destina un millón de euros para reforzar la colaboración con las entidades locales, la cual también se extenderá a la dimensión transfronteriza con las comunidades autónomas limítrofes y Portugal, con 1,5 millones, en los proyectos europeos transfronterizos Cilumes, Interopera y Firepoctep.

Finalmente, se dedican tres millones para servicios y suministros auxiliares de la extinción.

Prevención de incendios

Uno de los pilares fundamentales de la política de patrimonio natural y prevención de incendios, continuó la consejera, es la gestión forestal, "no solo por su relevancia ambiental, social y económica, sino porque es la primera línea de defensa frente a los incendios forestales".

En este sentido, la prevención territorial contará con 58,1 millones para reducir el combustible vegetal y construir paisajes "más resilientes", para lo que puso en valor "esos recursos y potenciar cadenas de valor ancladas en el territorio y ligadas a la industria".

Para ello, se comprometió a "dialogar" con el sector, también para buscar la simplificación administrativa, con "numerosas acciones", entre las que mencionó el nuevo Plan Forestal Integral, que su departamento presentará el próximo año, "como marco estratégico de referencia para la ordenación, gestión y valorización de nuestros recursos forestales".

Además, la Consejería continuará con la mejora de la gestión forestal sostenible en los más de 3.500 montes gestionados por la Administración, en su mayoría, Montes de Utilidad Pública de entidades locales.

Para ello, con 3,3 millones se impulsará su planificación forestal para avanzar en el objetivo de que al final de la legislatura todos estos montes dispongan de un plan de gestión y para incrementar la certificación forestal bajo sellos internacionales.

También otros 2,7 millones para la mejora de su red viaria y demás infraestructuras, o 2,4 del Programa de Transición Justa que se desarrollarán en León y Palencia.

En línea con el fomento de la construcción con madera, para el que se destinan 400.000 euros a Fafcyle, se continúa con el fomento del cultivo del chopo, con una dotación de tres millones y un ritmo de plantaciones de 500 hectáreas al año.

González Corral anunció también ayudas de 3,4 millones inversiones productivas en tecnologías forestales y modernización de industrias forestales.

Todo este modelo de gestión forestal preventiva se extenderá a titulares de explotaciones en montes, con 42,9 millones de ayudas forestales, para impulsar la gestión del programa, planes de gestión forestal y mejora selvícolas, desbroces y aplicación de planes de manejo para la prevención de incendios.

Recuperación y restauración

Tras los incendios, recordó la consejera, llega el turno de la recuperación y conservación del patrimonio natural, a lo que se destinarán 45,8 millones de euros.

De entre las principales partidas, dijo, se encuentran 11 millones para forestación y plantaciones de alto valor, que "pueden aportar un mayor beneficio futuro a medio plazo", como las de pino piñonero injertado, maderas de alta calidad, castaños o encinas truferas, así como para mantenimiento de estas plantaciones con los cuidados que requieren durante los primeros cinco años.

Especialmente relevantes son las partidas específicas dirigidas a la restauración de los montes que han sufrido incendios forestales, para reducir la erosión, frenar la pérdida de suelo fértil o disminuir el riesgo de avenidas, así como para su revegetación, y que se realizarán en colaboración con universidades y centros de investigación.

Entre ellas, se prevén 6,6 millones mayoritariamente destinados para el incendio forestal de Burgohondo del pasado verano, en Ávila, si bien se sumarán otros 9,2 para continuar con la recuperación de zonas afectadas por incendios anteriores.

En este punto, la consejera aprovechó para exigir una "implicación real" del Gobierno de España en la restauración hidrológico-forestal, especialmente en los cauces por ser de su competencia. "Una implicación que, hasta ahora, no vemos traducida suficientemente en actuaciones, medios y financiación", lamentó.

Para hacer posible estas tareas, señaló, la Junta cuenta con el Vivero Forestal Central, “centro de referencia a nivel nacional”, que en 2027 dispondrá de 2,5 millones para reforzar la gestión de su banco de germoplasma.

A ellos se suman otros 1,8 millones para la recogida, extracción y producción de material forestal de reproducción que permitirá disponer la planta necesaria para la restauración. Solo en este Vivero se producen anualmente cuatro millones de plantas, recordó la consejera.

La defensa del medio natural no se ciñe solo a los incendios forestales. González Corral hizo hincapié en una actuación integral con la cada vez “más relevante sanidad forestal”, con planes de vigilancia y adopción de medidas que eviten la propagación de plagas y enfermedades forestales.

A ello se destinarán 3,1 millones para contener la expansión de nematodo del pino, prevenir y restaurar daños, estudiar sobre decaimiento de masas forestales y sistemas de detección temprana, y a la segunda línea de acreditación del laboratorio de Sanidad Forestal Calabazanos en Nematodo.

Se suman las actuaciones de restauración, mejora de la conectividad y protección y restauración de los hábitats naturales más vulnerables y valiosos, a lo que se destinarán 11,1 millones en diferentes áreas naturales protegidas.

También otros 5,5 millones en actuaciones de mejora de hábitats; y 750.000 euros para actuaciones en las Lagunas de Cantalejo (Segovia) en el marco del proyecto Life Humedales, que se iniciará en 2027 y movilizará en los próximos años cerca de 10 millones.

Promoción del patrimonio natural

Para concluir, la consejera se refirió a la promoción del patrimonio natural, que contará con un total de 45,3 millones.

De ellos, 6,7 son para las 22 cuadrillas de mantenimiento de los espacios naturales protegidos, con las que se mantiene y mejora el estado de los espacios naturales protegidos y sus redes de senderos y uso público.

Y 6,3 millones para los 34 centros gestionados por la Fundación Patrimonio Natural (Casas del Parque y centros temáticos ligados a espacios naturales), 5,1 para protección, conservación y mejora de los espacios naturales, entre las que destacó los 3,5 millones para los espacios protegidos de León y Palencia en aplicación del Programa de Transición Justa.

Además, se dirigen otros 1,8 millones para subvenciones a ayuntamientos en las Zonas de Influencia Socioeconómica de los Espacios Naturales de la Comunidad.

Y 1,8 también para actuaciones de promoción en las zonas afectadas por grandes incendios forestales de los últimos años, para recuperar y crear infraestructuras de uso público como sendas, miradores, pasarelas, señalética o elementos interpretativos.