CSIF exige responsabilidades tras el trágico accidente de Urda y avisa: "Es preocupante la segunda tragedia en un año"

Consternación y exigencia de explicaciones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado este miércoles su más profundo pésame y solidaridad a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por el grave accidente ferroviario registrado a la altura de la localidad toledana de Urda.

La organización sindical ha hecho extensible su apoyo a los heridos y al conjunto de los trabajadores de Iryo y Renfe, conmocionados por el trágico suceso que ha vuelto a sacudir al transporte ferroviario en nuestro país.

En señal de duelo y respeto, la central ha suspendido la concentración de protesta contra los recortes en la educación pública castellano-manchega que tenía prevista para esta misma mañana frente a la Consejería de Educación en Toledo.

Asimismo, desde el sindicato han querido poner en valor y agradecer públicamente el despliegue de los profesionales de la sanidad pública, bomberos, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad volcados en las labores de rescate y evacuación.

Llamamiento a una investigación urgente

Más allá de la conmoción inicial, CSIF ha alzado la voz para exigir a las autoridades "explicaciones urgentes, que se asuman responsabilidades" y que se articulen los mecanismos necesarios para garantizar que un episodio similar no vuelva a repetirse.

La organización ha calificado como "muy preocupante" el hecho de que España afronte una segunda gran tragedia en las vías en menos de un año, recordando que han transcurrido apenas nueve meses desde el grave siniestro de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas.

Aunque han reconocido que es pronto para sacar conclusiones definitivas, la central reclama una investigación "urgente, rigurosa, independiente y transparente" sobre lo ocurrido en Urda.

Del mismo modo, el sindicato ha apremiado al Gobierno y a los gestores de la red a revisar de forma integral la inversión en infraestructuras, el correcto mantenimiento del material rodante y la capacidad operativa del sistema ferroviario nacional para evitar fallos sistémicos.