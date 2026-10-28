Castilla y León, la grieta del pacto entre PP y Vox: cuatro senadores en juego y una incógnita electoral

El pacto entre PP y Vox para el Senado no es un frente unido que cubra todo el mapa. En 27 provincias ambos partidos presentan candidaturas normales, con listas propias y completas, sin más coordinación que la que cada organización decide en su ámbito.

Dentro de ese paisaje, Castilla y León destaca de forma llamativa: en las nueve provincias las dos formaciones concurren con candidatura completa y sin excepción. No hay cesión de espacios ni candidatos compartidos.

La decisión, que parece responder más a la voluntad del Partido Popular −ya que Vox no cuenta con senadores en la Comunidad− que a una imposibilidad técnica, convierte a Castilla y León en el territorio donde mejor se puede medir el coste de no concentrar el voto en un sistema de lista abierta.

Cada provincia elige cuatro senadores y los electores pueden marcar hasta tres nombres. En 2023 esa mecánica permitió al PP obtener 27 de los 36 escaños en juego frente a los 9 del PSOE.

Una simulación construida a partir de aquellos resultados, sumando los votos de cada bloque sin aplicar la Ley D’Hondt −que aquí no rige−, muestra un escenario distinto cuando la izquierda concurre unida bajo la fórmula de Senado de Progreso y la derecha se presenta por separado.

El PP pasaría de 27 a 23 senadores y el bloque conformado entre PSOE y Sumar de nueve a 13. Cuatro escaños en juego que se concentran, de forma casi exclusiva, en Burgos y León. Con todo, siguen existiendo muchas incógnitas electorales ya que, como ha demostrado la historia reciente, en política uno más uno no siempre suman dos.

Del 3-1 a la incógnita

En Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora el cálculo mantiene el patrón clásico de tres senadores populares y uno para la izquierda.

En Burgos y León, en cambio, la suma de votos de PSOE y Sumar en 2023 superaba ligeramente la del PP en solitario, lo que invertiría el reparto: tres para el bloque progresista y solo uno para los populares en cada una de esas dos provincias.

El contraste con el resultado real de hace tres años es nítido. Entonces los populares obtuvieron los 27 escaños gracias a una superioridad clara en todas las circunscripciones; ahora la entrada en liza de una candidatura unitaria de la izquierda y la no coordinación con Vox bastarían, sobre el papel, para transferir cuatro actas.

La cifra de votos ilustra por qué el margen es tan estrecho en esas dos provincias y tan holgado en las demás. En 2023 el PP sumó 1.731.229 votos en Castilla y León, Vox 456.059 y el bloque que hoy se presenta como Senado de Progreso 1.573.199.

En Burgos los 246.064 votos agregados de la izquierda superaban los 237.716 del PP; en León, los 303.745 de PSOE más Sumar aventajaban a los 291.903 populares.

Sumados los votos de Vox, la derecha habría contado con una ventaja de 54.037 sufragios en Burgos y de 65.595 en León. Esa es precisamente la diferencia que desaparece cuando ambos partidos concurren con listas completas y la izquierda se presenta unida.

La pérdida al no sumar

El ejercicio contrario −imaginar que PP y Vox hubieran acudido con una única candidatura− muestra hasta qué punto la fragmentación penaliza. La suma de sus votos en 2023 alcanza 2.187.288 frente a los 1.573.199 del bloque progresista, una ventaja global de más de 614.000 sufragios.

En todas las provincias el margen habría sido suficiente para barrer los cuatro escaños. En Salamanca la diferencia habría superado los 141.000 votos; en Valladolid, los 123.000. Incluso en Soria, la circunscripción más pequeña, la ventaja habría rondado los 18.800 sufragios.

El contraste entre ambos escenarios subraya que el coste de presentar candidaturas completas por separado no es abstracto: se mide en senadores concretos.

Más allá de los números, la decisión de no articular ningún tipo de coordinación en Castilla y León plantea interrogantes de orden práctico y de comunicación política. El electorado de las provincias castellanas y leonesas, especialmente en el medio rural, no está habituado a la marca Senado de Progreso.

En 2023 el PSOE concurrió en solitario y obtuvo sus nueve senadores con esa sigla conocida. Ahora la lista unitaria exige una pedagogía que no siempre llega con la misma intensidad a todos los municipios.

Si una parte del voto de centroizquierda no identifica con claridad la nueva denominación o la percibe como una fórmula de coalición menos reconocible, el rendimiento de los votos agregados podría quedar por debajo de lo que sugieren las sumas de 2023.

Ese riesgo, sin embargo, es simétrico: cada voto que no se concentra en los candidatos mejor colocados de un mismo bloque reduce la probabilidad de asegurar los tres primeros puestos.

Autonomía organizativa y precio electoral

La elección de que ambas formaciones presenten candidatura completa en las nueve provincias no parece casual. Vox no tiene senadores por Castilla y León y su implantación, aunque creciente, no le garantiza por sí sola la captura de escaños en un sistema de lista abierta con tope de tres nombres.

Para el PP, en cambio, la región ha sido históricamente un bastión en el que la superioridad organizativa y el arraigo local permiten maximizar resultados incluso sin aliados formales.

Mantener la autonomía de decisión en sus listas puede responder a la voluntad de no ceder espacios de visibilidad a Vox en un territorio donde los populares se sienten fuertes. El precio de esa autonomía, según la simulación, serían precisamente los cuatro escaños de Burgos y León.

Las consecuencias para el conjunto del Senado son limitadas en términos absolutos −cuatro actas sobre 208 escaños de designación provincial−, pero adquieren relieve en un contexto de pactos postelectorales ajustados. Cada senador cuenta cuando se trata de formar mayorías en la Cámara Alta o de articular mayorías cualificadas.

Nada de esto está escrito. Las sumas de 2023 no anticipan el comportamiento futuro. La participación puede variar, el voto de Vox puede transferirse de forma desigual según la provincia, y el grado de identificación de Senado de Progreso con el electorado de izquierda sigue siendo una incógnita.

Lo que el ejercicio sí pone de relieve es que la decisión de presentar candidaturas completas por separado en las nueve provincias de Castilla y León no es neutra.

En un sistema donde tres de los cuatro escaños provinciales suelen ir al partido o bloque más votado, renunciar a sumar fuerzas equivale a renunciar a una parte del margen de seguridad. En Burgos y León ese margen era, según los datos de hace tres años, inferior a la suma de los votos de Vox. En el resto de provincias era holgado.

La grieta no se distribuye de manera uniforme: se concentra allí donde la derecha popular, por sí sola, no alcanza la superioridad suficiente para repetir el 3-1 de 2023.

El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo se movilicen los electorados y de la capacidad de cada formación para explicar su estrategia.

El PP deberá convencer a sus votantes de que la ausencia de pacto con Vox no debilita sus opciones; Vox tendrá que justificar su presencia con lista completa en un territorio donde no ha obtenido senadores; y Senado de Progreso deberá lograr que su marca sea reconocible más allá de los núcleos urbanos.

Mientras tanto, la simulación basada en 2023 funciona como recordatorio: en Castilla y León, cuatro senadores separan el resultado de ayer del escenario que dibuja la no coordinación de hoy.