Estado en el que ha quedado uno de los vagones tras el choque de dos trenes en Toledo, con varios pasajeros junto a los restos del convoy siniestrado. El Español.

Castilla y León, conmocionada por el trágico accidente en Toledo: Mañueco brinda ayuda a Page y envía medios sanitarios

España vuelve a estar conmocionada por un nuevo accidente de tren como ya ocurriera en Adamuz hace unos meses.

El accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo ha provocado una amplia respuesta institucional y ha llevado a Castilla y León a poner sus recursos de emergencia a disposición de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha contactado directamente con su homólogo castellanomanchego, Emiliano García-Page, para trasladarle la solidaridad de la Comunidad y ofrecerle toda la ayuda necesaria ante la gravedad del siniestro.

“Acabo de hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle toda la solidaridad de Castilla y León y poner a su disposición nuestros recursos de Emergencias y sanitarios”, ha comunicado Mañueco en un mensaje publicado en la red social X.

El presidente autonómico ha detallado que la Junta ya ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento y varias unidades sanitarias helitransportadas.

“Toda nuestra ayuda y nuestros medios están a su disposición para colaborar en lo que sea necesario”, ha añadido.

Acabo de hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle toda la solidaridad de Castilla y León y poner a su disposición nuestros recursos de Emergencias y sanitarios. Ya hemos movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento y varias unidades sanitarias helitransportadas. Toda nuestra ayuda y nuestros medios están a su disposición para colaborar en lo que sea necesario. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 28, 2026

De momento, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, vuelve a estar en el centro de todas las miradas. De momento ya ha tuiteado, algo habitual, "en el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido".

Además, la Junta de Castilla y León envió esta mañana a Toledo los helicópteros medicalizados de Segovia y Ávila a petición del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) para atender a las víctimas de la tragedia ferroviaria registrada en la localidad de Urda.

Así lo confirmó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, después de explicar Castilla y León puso a disposición de la vecina Comunidad los medios aéreos de emergencia sanitaria, los terrestres, así como el personal.

“Están a disposición absoluta del servicio de salud de Castilla-La Mancha para todas aquellas actuaciones que tengan que realizar y que puedan necesitar de nuestra colaboración”, dijo antes de expresar la solidaridad con el Gobierno castellano-manchego y con la población “y acompañarles en este momento en la dolorosa tragedia que ha tenido lugar hoy”.

Choque entre un AVE y un tren de Iryo

El accidente se ha producido durante la mañana de este miércoles en el entorno de Urda, entre esta localidad y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

En el siniestro se han visto implicados un tren de alta velocidad de Renfe y otro de la compañía Iryo.

Según las primeras informaciones difundidas por los servicios de emergencia y los medios de comunicación, la colisión se ha producido por alcance y ha provocado que varios vagones se salgan de la vía, con al menos dos coches caídos por un terraplén.

La magnitud del siniestro ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Protección Civil y equipos sanitarios, incluidos helicópteros medicalizados y unidades de cuidados intensivos.

El balance de víctimas y heridos debe seguirse a través de las actualizaciones oficiales, dado que se trata de un accidente en desarrollo. Se habla ya de más de 40 fallecidos.

Las Cortes de Castilla y León

La tragedia también ha tenido reflejo en la actividad política de Castilla y León. La presidenta de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Paloma Vallejo, ha comenzado la sesión parlamentaria de este miércoles trasladando el deseo de que el accidente tenga las menores consecuencias posibles.

Vallejo ha expresado este mensaje antes de abordar la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo ejercicio.

La consejera se ha sumado a las palabras de la presidenta de la comisión y ha compartido el deseo de que el siniestro tenga las menores consecuencias personales y materiales posibles.

El mensaje institucional se ha producido mientras los servicios de emergencia continuaban trabajando en la zona del accidente y se esperaba información más precisa sobre el alcance de la colisión.

Asimismo, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, Carlos Martínez en X, se ha mostrado "consternado" por el trágico accidente ferroviario en Toledo. "Quiero mandar todo mi apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familias en estos difíciles momentos. Mi reconocimiento a los servicios de emergencias que están trabajando sobre el terreno".

Consternado por el trágico accidente ferroviario en Toledo. Sigo con atención las últimas noticias que nos llegan. Quiero mandar todo mi apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familias en estos difíciles momentos. Mi reconocimiento a los servicios de emergencias que están trabajando sobre el terreno. — Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) October 28, 2026

Campaña preelectoral

El accidente también ha provocado cambios en la agenda política nacional. El Partido Popular ha suspendido sus actos de campaña previstos para este miércoles en toda España como consecuencia del siniestro ferroviario.

La decisión afecta también al PP de Castilla y León, que tenía previsto celebrar esta tarde un acto en Tordesillas, en la provincia de Valladolid.

Vox, por su parte, ha optado por mantener las convocatorias de precampaña previstas para la jornada en Santander y Valladolid.

“VOX seguirá denunciando la desvergüenza de la “campaña del amor” del PSOE que causa muertos en España”, afirma el partido.

Asimismo, el PSOE de Palencia y Frente Amplio cancelaron la presentación de su candidatura al Senado prevista para esta tarde en la Plaza Mayor de la capital palentina como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda.

Ambas formaciones comunicaron la suspensión del acto y trasladaron sus condolencias y su solidaridad a las personas afectadas por el siniestro y a las familias de las víctimas. La decisión se produce tras el trágico accidente ferroviario, ante el que las dos organizaciones políticas expresaron su apoyo a los afectados.

También lo hecho la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha suspendido su agenda. Al igual que el alcalde de Salamanca, Carlos García-Carbayo.

Por su parte, la Corporación municipal se suma al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.