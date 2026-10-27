Pollán se reúne con el embajador de Senegal para avanzar en el retorno de menores migrantes

El vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, se reunirá este miércoles en Madrid con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.

Lo hará para explorar posibles acuerdos que faciliten el retorno a sus países de origen de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Castilla y León.

Según ha podido confirmar este periódico por fuentes de Vicepresidencia, el encuentro tendrá lugar a partir de las 11.30 horas y se enmarca en los contactos iniciados por el Ejecutivo autonómico para avanzar en esta vía.

La reunión busca analizar la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales con Senegal que permitan agilizar la reunificación de estos menores con sus padres.

La iniciativa responde al punto 10.2 del pacto de Gobierno suscrito por PP y Vox el pasado mes de junio, que contempla la devolución de los menores migrantes no acompañados a sus países de origen.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales pretende avanzar en estos acuerdos al amparo del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Este precepto contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos con los países de origen para facilitar y agilizar las repatriaciones y el retorno efectivo de los menores con sus padres.

De hecho, Pollán ya defendió este objetivo en su comparecencia de este martes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. En ella, planteó la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen para identificar y localizar a las familias y facilitar los procedimientos de reunificación familiar cuando sea posible.

Hasta ahora, la Junta había evitado concretar con qué países o embajadas mantenía contactos para avanzar en el retorno de los menores, a la espera de que pudieran cerrarse los acuerdos. La reunión con el embajador de Senegal supone, por tanto, un paso público en esas conversaciones.

Además, Pollán ha planteado que los fondos de cooperación al desarrollo de la Comunidad prioricen a los países que colaboren con Castilla y León en el retorno de los menores a sus familias. Esta propuesta coincide con la previsión de reducir esas partidas un 58% en 2027, al pasar de 6,6 millones de euros a 2,7 millones.