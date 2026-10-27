El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento. Rubén Cacho / ICAL .

La Junta ultimará la Ley de Concordia antes del verano de 2027 y movilizará 568 millones para los ayuntamientos

La Consejería de la Presidencia contará en 2027 con un presupuesto de 197,02 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,5 % respecto a las últimas cuentas aprobadas (por encima de la inflación acumulada del 7,4 %).

Un montante marcadamente autonómico (el 98 % se nutre con recursos propios de la Comunidad) con el que el Ejecutivo regional busca afianzar los servicios en el medio rural.

Y también potenciar el regreso de los castellanos y leoneses en el exterior y avanzar en compromisos normativos clave como la futura Ley de Concordia.

Así lo desgranó este martes el consejero del área, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento.



Concordia y Memoria Democrática

Uno de los focos políticos de la comparecencia estuvo en la futura Ley de Concordia. González Gago confirmó que la Junta se encuentra “avanzando en la definición del contenido” de esta norma, cuyo texto debe ser aprobado antes de junio de 2027 en cumplimiento del pacto de gobierno suscrito entre el PP y Vox.

En paralelo, la Consejería mantendrá en 2027 las actuaciones de investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, a las que consignará 245.000 euros.

De ellos, 105.000 euros financiarán proyectos de investigación en las universidades públicas de la Comunidad y 140.000 euros apoyarán labores de prospección, exhumación e identificación por parte de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

González Gago garantizó una política basada “en la convivencia y el reconocimiento de todas las víctimas” y tuvo un recuerdo explícito para las del terrorismo.

“Si hay un pasaje de nuestra historia común que no debemos borrar, ese es el terrorismo”, enfatizó el consejero, comprometiendo el desarrollo reglamentario de la ley autonómica bajo los principios de “memoria, dignidad, justicia y verdad”.



Apuesta por el retorno de paisanos

Las políticas dirigidas a los castellanos y leoneses en el exterior experimentarán un fuerte impulso del 11,2 %, alcanzando casi los 2,3 millones de euros.

“El derecho a regresar y trabajar en su propia tierra formará el eje central de la acción exterior de la Comunidad”, remarcó González Gago.

Además afirmó que el retorno es una “oportunidad para afrontar algunos de los grandes desafíos de nuestro territorio, especialmente los relacionados con la evolución demográfica, la cohesión territorial y el relevo generacional”.

Para llevarlo a cabo, el programa Pasaporte de Vuelta se reforzará con una dotación inicial de 820.000 euros (un 60 % más), ampliable hasta un 100 % adicional si la demanda lo requiere.

Asimismo, la línea Volver a Castilla y León, orientada a fomentar el emprendimiento y la contratación laboral de los retornados, crecerá un 25 % hasta los 500.000 euros.

La oferta se completará con becas de postgrado, ayudas para estancias temporales y la creación del nuevo servicio especializado 012 Retorno.

La financiación global para entidades locales alcanzará los 568 millones de euros. El Plan de Cooperación Local sube un 16,7 % (hasta los 559 millones), mientras que la Cooperación Económica Local General gestionada por la Consejería sube a 123 millones (+7,6 %).

Las subvenciones para mantener abiertos bares y centros de convivencia en los pueblos pequeños contarán con 6,25 millones.

La ayuda habitual de 3.000 euros para gastos corrientes se duplicará hasta los 6.000 euros (cubriendo costes de la Seguridad Social) para los establecimientos que incorporen una pequeña tienda de productos básicos.

“Pretendemos dotar a las pequeñas localidades no solo de un lugar de convivencia, sino también de un lugar de avituallamiento, indispensable para poder residir en el mundo rural”, argumentó el consejero.

El Fondo de Participación en Impuestos Propios se dota con una garantía mínima de más de 15 millones (+9,3 %) para blindar a los municipios ante la supresión del tributo sobre residuos.

Por su parte, el Fondo de Cohesión Territorial sube a 21,2 millones para movilizar más de 42,5 millones junto a diputaciones y ayuntamientos.

Asimismo, la Consejería destinará más de 39,8 millones a su capítulo de personal (+10 %) para absorber subidas salariales y el desarrollo de la carrera profesional.

En 2027 se tramitará la nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León.

Por último, el servicio 012 renovará contrato por 5,3 millones anuales incorporando un canal de atención por WhatsApp, mientras que el 1 de enero de 2027 echará a andar CAUCE, una app para consultar en tiempo real el estado de las quejas y sugerencias presentadas ante la Administración.