El ilusionista y pedagogo Miguel de Lucas y la responsable de Educación CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, este martes CSIF Castilla y León

CSIF muestra su preocupación por los cambios en la Consejería de Educación y confía en que se mantenga la negociación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado este martes su preocupación por los cambios en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El sindicato ha reclamado a la nueva consejera, María del Valle Ares González, una batería de medidas "que permitan acabar con la degradación progresiva de las condiciones laborales del profesorado y el empeoramiento del clima de convivencia en los centros educativos".

Asimismo, el sindicato ha confiado en que Ares González continuará la negociación "que estamos manteniendo en estos momentos, sin frenar ni dilatar las mejoras reivindicadas", y demanda "compromiso y presupuesto real para que sean una realidad".

Según CSIF, los datos expuestos en el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León "reflejan una realidad incontestable: las aulas están cada vez más tensionadas".

"Las incidencias globales en la Comunidad alcanzaron las 15.862 en el curso 2025-2026 frente a las 14.582 del ejercicio 2023-2024, con un crecimiento especialmente grave de los conflictos y agresiones en las relaciones entre alumnado y profesorado, que se dispararon hasta los 9.320 casos", ha señalado.

Además, ha denunciado que la temporalidad "sigue desbordando las plantillas de la Comunidad".

"Castilla y León ha arrancado el curso 2026-2027 con 7.834 vacantes docentes adjudicadas a interinos, la cifra más alta de la serie histórica analizada desde 2011, con un incremento del 92,8 por ciento. De ellas, casi cuatro de cada diez (el 38 por ciento, 2.974 plazas) son contratos a jornada parcial", ha apuntado.

CSIF ha exigido "transparencia en las sustituciones informáticas, la convocatoria inmediata de las 1.000 plazas de catedráticos de la OEP de 2025 y un sistema de oposiciones realista que evite dejar plazas desiertas en los centros".

"A la precariedad laboral se une una emergencia habitacional que castiga directamente a los docentes desplazados, que les empuja -en ocasiones- a rechazar plazas por la imposibilidad de encontrar un alojamiento en alquiler", ha afirmado el sindicato.

A través de un escrito remitido a la Consejería de Educación, Isabel Madruga, presidenta de CSIF Educación Castilla y León, ha exigido "la apertura de una mesa técnica específica para aprobar un Plan autonómico integral de vivienda y movilidad docente".

CSIF ha reclamado "cupos de vivienda pública y alquiler asequible reservados para docentes, en especial en áreas de mercado tensionado y de zonas rurales, ayudas directas al alquiler e hipotecas, actualización real y automática de las indemnizaciones por kilómetros, dietas e itinerancias".

Y también "una mejora integral de pólizas y coberturas de seguro en los desplazamientos por razón del servicio".

CSIF ha recalcado que los excelentes resultados escolares que publicita Castilla y León "son fruto exclusivo de los docentes, lo que hace ineludible abordar la equiparación salarial con las autonomías mejor retribuidas y suprimir de una vez la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional".

"Asimismo, resulta imperativo reducir la burocracia, reforzar la atención a la diversidad, incorporar más personal de administración (PAS) y ejecutar un plan urgente de climatización en las instalaciones escolares", ha asegurado.

Aunque la firma del pasado 9 de octubre para remunerar las tutorías y reducir la carga lectiva a mayores de 55 años representa "un logro incuestionable", CSIF ha advertido de que "no es un punto de llegada".

El sindicato ha pedido a la nueva titular de Educación de la Junta "la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025 e implantar una carrera profesional específica para el Cuerpo de Maestros".