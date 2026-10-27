El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante su participación en la Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteriza, celebrada en el municipio vallisoletano de Tordesillas, este martes Junta de Castilla y León

Castilla y León apoya el papel de las comunidades y regiones en la cooperación transfronteriza entre España y Portugal

Castilla y León apoya el papel de las comunidades y regiones en la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado este martes en la XVII Reunión de la Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteriza, en el municipio vallisoletano de Tordesillas.

Se trata de un encuentro que reúne a representantes de los Gobiernos de España y Portugal, las comunidades autónomas fronterizas, las regiones portuguesas y las entidades locales para abordar los retos compartidos de los territorios a ambos lados de la frontera.

En este marco, la Comisión favorece el intercambio de información entre las administraciones de ambos países y permite que las propuestas de las regiones fronterizas se incorporen al diálogo bilateral.

El encuentro contribuye así a preparar los asuntos de cooperación territorial que puedan abordarse en la próxima Cumbre Hispano-Portuguesa entre los dos gobiernos nacionales.

Durante su intervención, González Gago ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre ambos países y de contar con la participación de las administraciones más próximas a los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas y las regiones portuguesas desempeñan un papel fundamental por su conocimiento directo de las necesidades del territorio y su capacidad para identificar oportunidades de cooperación.

El consejero ha subrayado que esta colaboración debe contribuir al desarrollo económico, la mejora de las comunicaciones, la prestación de servicios públicos y la cohesión territorial, con especial atención a la generación de oportunidades de futuro para quienes viven en las zonas fronterizas.

En palabras de González Gago, "cuanto más estrecha sea la cooperación entre todas las administraciones, mayores serán las oportunidades de progreso y bienestar para quienes viven a ambos lados de nuestra frontera".

Una relación histórica

La celebración de esta reunión en Tordesillas tiene un significado especial por su vinculación histórica con las relaciones entre España y Portugal, marcadas por el Tratado de Tordesillas de 1494, que constituye uno de los principales hitos diplomáticos compartidos por ambos países.

Además, Castilla y León acogió en Zamora, en 2006, la primera reunión de esta Comisión, y volvió a ser sede del encuentro en Salamanca, en 2010.

Veinte años después de aquella primera reunión, Castilla y León reafirma su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

Esta colaboración cuenta con un marco jurídico e institucional establecido por el Tratado de Valencia, firmado en 2002, que facilita la cooperación entre entidades territoriales de ambos países y proporciona instrumentos para desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos de interés común.

Castilla y León mantiene una relación especialmente estrecha con las regiones Norte y Centro de Portugal, con las que comparte vínculos territoriales, económicos, sociales y culturales.

Por ello, la Junta considera prioritario fortalecer los espacios de diálogo institucional y la colaboración entre ambas regiones.

González Gago ha insistido, además, en la necesidad de que las aportaciones de las administraciones regionales se incorporen al diálogo institucional entre ambos países.

En este sentido, ha defendido que su conocimiento del territorio resulta esencial para identificar oportunidades de colaboración y dar respuesta a las necesidades de las zonas fronterizas.

El consejero ha concluido reiterando la disposición de la Junta de Castilla y León a continuar trabajando con las instituciones españolas y portuguesas para consolidar proyectos e iniciativas conjuntas que favorezcan el progreso económico y social de los territorios fronterizos.