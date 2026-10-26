El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento, este lunes R. Valtero ICAL

Pollán fusionará los bonos Concilia e Infantil y orientará el tercer sector a vulnerables en situación regular en España

La Junta de Castilla y León unificará en 2027 el Bono Concilia y el Bono Infantil en una única ayuda −con una sola solicitud por familia y umbrales de renta más altos− y, al mismo tiempo, introducirá cambios para que los programas del tercer sector se dirijan a personas vulnerables en situación regular en España.

Así lo anunció este lunes el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 de su departamento.

Unas cuentas en las que su departamento gestionará 457,6 millones de euros, un 13,39 % más que en 2024.

Estos cambios en las ayudas familiares harán que el apoyo a las familias con hijos pase de 31 a 51 millones de euros. Pollán destacó también los 20 millones previstos para el Bono Nacimiento −que ya ha implantado el pago único− y los 5,3 millones del Programa Conciliamos.

En total, su departamento destina 73,5 millones a una política familiar "más amplia, más sencilla y más cercana", que acompañe desde el nacimiento, ayude a conciliar, reduzca el esfuerzo económico de la crianza y facilite servicios en el medio rural.

"Deja de ser únicamente una declaración de intenciones para convertirse en una prioridad presupuestaria", subrayó.

El consejero avanzó además que en 2027 se completará la implantación de la Red Mediacyl en todo el territorio, con especial énfasis en el acercamiento al medio rural, para lo que los convenios contarán con un millón de euros.

En conjunto, los fondos para Promoción y Apoyo a la Familia y en Atención subirán un 30% y superarán los 182 millones (el 40 % del presupuesto de la Consejería). Se suman 20,4 millones adicionales para el reto demográfico, uno de los "grandes desafíos estructurales" de Castilla y León.

Pollán recordó que el "deseo mayoritario" sigue siendo formar familias "más grandes" y señaló la "brecha evidente" entre los hijos que las familias desean y los que finalmente pueden tener.

"No se trata de decir a las familias cuántos hijos deben tener, sino de conseguir que quien quiera tener hijos no tenga que renunciar a ello por falta de recursos, por dificultades laborales o porque resulte imposible compatibilizar familia y empleo", argumentó.

"Cuando apoyamos a las familias no estamos desarrollando una política sectorial más. Estamos favoreciendo la conciliación, impulsando la natalidad, fortaleciendo la cohesión social y, en definitiva, invirtiendo en el futuro de Castilla y León", añadió.

Vulnerables "en situación regular"

En la misma comparecencia, Pollán anunció "cambios" para garantizar que los programas que la Junta desarrolla en colaboración con el tercer sector se dirijan a personas vulnerables "en situación regular en España".

"Consideramos que debe hacerse una gestión responsable de los fondos", afirmó. Atender a las personas en situación de exclusión social es, a su juicio, no solo una "responsabilidad", sino también "una obligación moral".

Los programas con el tercer sector pasarán de 8,6 a 13,6 millones para atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables, pero con esa orientación prioritaria.

Además, la Junta trabaja ya en un decreto sobre informes de vulnerabilidad, elaborado en colaboración con otras consejerías, para "proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos" y que "nadie quede atrás".

El objetivo es establecer "criterios objetivos y homogéneos" de modo que una misma situación se valore de igual manera con independencia del municipio o la provincia.

Pollán consideró importante el decreto tanto para las familias como para los profesionales de los servicios sociales, porque aportará mayor seguridad jurídica.

"Nuestro objetivo es disponer de un modelo homogéneo de informe de vulnerabilidad para toda la Comunidad, basado en unos mismos criterios de acreditación", apuntó.

Y señaló que no es "razonable" que situaciones similares reciban valoraciones diferentes y que existen normas que obligan a las entidades locales a emitir estos informes sin haber regulado requisitos claros.

"Queremos evitar esa disparidad de criterios y avanzar hacia una protección social más homogénea, más objetiva y con mayor seguridad jurídica", afirmó.

Inserción laboral y Renta Garantizada

El vicepresidente garantizó que quien cumpla los requisitos continuará percibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque el presupuesto se ha reducido por la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

En 2027 trabajarán en modificar la normativa para incentivar el empleo de los perceptores: en ocasiones los primeros trabajos no son a jornada completa y quieren que aceptar una oferta, aunque sea a tiempo parcial, "siempre compense".

Reconoció que no todos los perceptores pueden trabajar −algunos tienen problemas de salud o discapacidad− y apostó por facilitar su inserción laboral.

También seguirán defendiendo ante el Gobierno central que el Ingreso Mínimo Vital avance hacia un modelo que vincule la prestación económica con los procesos de integración.

Con estas medidas, el departamento de Pollán busca combinar un apoyo familiar más amplio y sencillo con una gestión "responsable" de los recursos destinados a la inclusión, siempre bajo criterios claros y homogéneos.