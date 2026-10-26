El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, saluda al nuevo delegado de Defensa en Castilla y León, el coronel Jesús Manuel López Moreno, este lunes en su toma de posesión en Valladolid Leticia Pérez ICAL

El nuevo delegado de Defensa en Castilla y León impulsará las relaciones con universidades y centros educativos

El nuevo delegado de Defensa en Castilla y León, el coronel Jesús Manuel López Moreno, se marcó como reto este lunes, en su toma de posesión, fortalecer las relaciones de las Fuerzas Armadas con las universidades y los centros de enseñanza de la Comunidad.

Y también acercar a la sociedad los valores del Ejército, su historia y el "esfuerzo solidario" que viene realizando en favor de los "intereses nacionales".

López Moreno, que esta mañana tomó posesión de su cargo en un acto celebrado en Valladolid en la sede de la Delegación de Defensa, también destacó que otro de sus cometidos prioritarios será fomentar la captación de personal para las Fuerzas Armadas.

Ello "incentivando la diversidad, para que todos los que quieran unirse a nosotros no encuentren impedimento alguno".

En este sentido, se refirió al personal del área de reclutamiento y, además de recordar que sin jóvenes las Fuerzas Armadas no podrían cumplir con su misión, apeló a la motivación y les pidió ser capaces de transmitir a los aspirantes el "entusiasmo necesario" desde la ejemplaridad.

En su intervención, también indicó que su objetivo de difundir la cultura de defensa y un mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas, mantendrá una comunicación "fluida, leal y decidida" con las autoridades locales y autonómicas, así como con los medios de comunicación.

El acto también sirvió de despedida para el coronel Joaquín Blanco, que durante seis años ha llevado las riendas de la Delegación de Defensa.

En su discurso reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer que los jóvenes tengan claro que la Defensa Nacional es una responsabilidad de todos los españoles, a la vez que reclamó la necesidad de explicarles la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas equipadas y adiestradas para cumplir con su mandato constitucional.

Además, Blanco pidió a su sucesor que impulse el diálogo directo con los jóvenes y trabaje con la Consejería de Educación de la Junta para dar cumplimiento al currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y colaborando con las universidades para mantener el interés por la Defensa entre el profesorado y los estudiantes.

Además del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, al acto asistieron diversas autoridades civiles y militares entre las que se encontraban la delegada de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso; el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo Rodríguez; y el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, entre otras.

Trayectoria

Jesús Manuel López Moreno (Ceuta 1968), ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1987 y tras cinco años de estudios superiores, dos de ellos la Academia de Caballería de Valladolid, logró el grado de teniente, incorporándose al Regimiento de Caballería Acorazado Farnesio nº12. Más tarde fue profesor de la propia Academia de Caballería.

Finalizó su empleo como comandante como jefe de Operaciones del Grupo de Caballería de Reconocimiento Santiago VII, donde también sirvió como teniente coronel. Desde diciembre de 2021 ha ejercido el cargo de subdelegado de Defensa en Palencia.