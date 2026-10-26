Isabel Blanco anuncia que el programa Alquiler Seguro sumará 2.000 viviendas al mercado hasta 2030

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento, este lunes Rubén Cacho ICAL

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha presentado este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 de sus áreas de competencia, que crecen casi un 70% hasta los 257,12 millones de euros.

Con esta cifra, Blanco sitúa el acceso a la vivienda y la igualdad de oportunidades como ejes prioritarios de un presupuesto de clara vocación social y territorial.

Entre las medidas, destaca la aprobación el próximo año de un nuevo decreto que regule el programa de Alquiler Seguro, con el objetivo de incorporar 2.000 viviendas al mercado, a un precio “asequible”, durante esta legislatura.

La vicepresidenta ha subrayado que las partidas se concentran en quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda, en los residentes en pequeños municipios y en los colectivos que precisan mayor protección.

Vivienda, la gran prioridad

La vivienda concentra la mayor parte del presupuesto: 190,4 millones de euros, el 74% del total de la Vicepresidencia segunda. Esto supone prácticamente duplicar los recursos destinados a esta política en el inicio de legislatura.

No se trata de un crecimiento meramente cuantitativo, sino de un refuerzo de medidas con efecto directo sobre las personas y el territorio: alquiler para la población vulnerable, promoción de vivienda protegida, rehabilitación y movilización de vivienda vacía.

De esa cuantía, 48,74 millones se destinan al incremento de vivienda protegida a través de distintas fórmulas (promoción pública, colaboración público-privada, promoción sobre suelo privado, cooperativas y adquisición).

Las ayudas al alquiler alcanzan inicialmente los 46,13 millones, con previsión de más de 22.000 beneficiarios: 17,8 millones para ayudas generales, 20,2 para jóvenes y 1,25 para colectivos vulnerables. A ello se suman 57 millones en beneficios fiscales, un 76,5% más.

El programa ‘Rehabitare’ multiplica casi por cuatro su dotación y se extiende por primera vez al ámbito privado.

Se incorporan dos nuevas líneas para ampliar la oferta de alquiler asequible: ‘Rehabitare privado’ (3,6 millones, orientado a recuperar viviendas vacías en los pueblos) y ‘Alquiler seguro’ (medio millón para la contratación de seguros, con el objetivo de incorporar 2.000 viviendas al mercado durante la legislatura).

Blanco ha insistido en que se trata de las dos caras de una misma estrategia: ayudar a quien necesita pagar un alquiler e incentivar que más propietarios pongan sus viviendas en el mercado.

Además, se destinan casi 55 millones a regeneración urbana y rural (17,90 millones) y a ayudas a la rehabilitación energética y accesibilidad (37,03 millones), con actuaciones previstas en alrededor de 1.600 viviendas.

Despoblación y Ordenación del Territorio

La apuesta por la vivienda se acompaña de incrementos en el resto de áreas. En ordenación del territorio, estrechamente ligada al reto demográfico, se tramitan 40 instrumentos que movilizan inversiones superiores a los 600 millones de euros y afectan a más de 1.900 hectáreas, frente a los once del inicio de la anterior legislatura.

Se reforzará y modernizará el centro de información territorial, se continuará desarrollando el Sistema de Información Urbanística de Castilla y León y la Infraestructura de Datos Espaciales, y se lanzará el nuevo Portal del Suelo con información sobre parcelas públicas disponibles para uso residencial y dotacional.

El Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio contará con un presupuesto un 22,4% superior (de 11,4 a casi 14 millones). De ellos, 4,4 millones se dirigen al reto demográfico (+100% en partidas para proyectos de entidades locales y otras organizaciones).

La principal novedad son los proyectos semilla: alrededor de 90 actuaciones para favorecer el arraigo, atraer nuevos pobladores y generar oportunidades en el medio rural, con 59 subvenciones por más de 3,5 millones.

Protección Civil y Emergencias

Protección Civil y Emergencias crece un 39,7% hasta los 28,3 millones. Entre las partidas destaca la contratación de un segundo helicóptero de rescate con base en León y el inicio de los trabajos de la nueva sede del 112.

Se invertirán 3,5 millones en modernizar la plataforma tecnológica del Servicio de Emergencias 1-1-2 y 5,4 millones en su explotación y mantenimiento (el servicio atendió 351.682 incidentes en 2025).

La inversión en el parque móvil aumenta casi un 58% hasta los 3,3 millones, y se crea una nueva línea de ayudas de 1,6 millones para que los ayuntamientos recuperen servicios públicos esenciales tras catástrofes.

El Centro Coordinador de Emergencias recibirá 4,12 millones para reforzar recursos y plantilla (de 13 a 24 técnicos que cubren las 24 horas). La Unidad de Apoyo Logístico duplica su personal (de 8 a 16) y las delegaciones territoriales se reforzarán con 18 técnicos especializados.

Además, se pondrá en marcha un segundo Grupo de Rescate y Salvamento con base en Sahechores de Rueda (León).

Apuesta por la igualdad

El área de Mujer e Igualdad de Oportunidades crece un 27,3% hasta los 24,1 millones.

El fomento del empleo femenino concentra casi cinco millones (se cuadriplica): tres millones para ayudas al empleo y emprendimiento femeninos, 600.000 euros para promoción y ascenso profesional, y 200.000 del Programa Empleo Mujer (Pemcyl) para mujeres vulnerables.

Los programas ‘Capacita’ (360.000 euros) y ‘Multiplica’ (108.000 euros) impulsan itinerarios personalizados de formación e inserción y la igualdad en las empresas. Se destinan 440.000 euros a integrar a jóvenes estudiantes en carreras universitarias y grados de Formación Profesional de perfil técnico.

Se presta especial atención a las mujeres del medio rural: 150.000 euros para asociacionismo y participación, 576.275 euros para corresponsabilidad (+24,7 %) y 1,8 y 2,5 millones para colaboración con diputaciones, ayuntamientos y entidades sociales.

En prevención y lucha contra la violencia de género, las campañas de sensibilización se duplican hasta 1,15 millones.

La Red de Atención y Protección a las Víctimas (cinco centros de emergencias con 65 plazas y trece casas de acogida con 151 plazas) aumenta un 50% hasta casi 2,2 millones, incluida la ampliación de plazas especializadas para mujeres con enfermedad mental (de diez a quince).

El servicio Atiendo contará con 2 millones y la atención psicológica especializada crece en 100.000 euros hasta los 550.000. Se mantiene el programa ‘Atrapadas’ y las iniciativas de contratación y acceso a vivienda para víctimas.