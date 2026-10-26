Una manifestación en contra de la violencia de género. EFE EFE

Castilla y León, la segunda tasa más baja de víctimas de violencia de género de España: un 39% inferior a la media

Castilla y León consolida su posición como uno de los territorios con menor incidencia de la violencia machista en el conjunto del país.

Y es una buena noticia porque el contexto nacional es ir en alza con esta lacra.

Según los datos del último Informe trimestral sobre violencia de género correspondiente al segundo trimestre del año, publicado este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la comunidad autónoma registró una tasa de 12,2 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres.

Este indicador sitúa a Castilla y León con la segunda tasa más baja de toda España, tan solo por detrás de La Rioja (11,2).

El dato regional destaca especialmente al compararse con el contexto general del país.

Así la ratio castellano y leonesa es un 39% inferior a la media nacional, que se situó en los 20,0 puntos (ocho décimas más que en el mismo periodo del año anterior).

En el extremo opuesto del mapa autonómico se sitúan Baleares, con la tasa más alta del país (29,4 víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de la Comunidad Valenciana (23,9), Madrid (23,8) y Canarias (23,7).

Por debajo de la media nacional, acompañando a Castilla y León en los puestos de menor incidencia, se encuentran también territorios como La Rioja, Galicia (13,8), Cantabria (14,7) o Extremadura (15,6).

Al alza

Los datos dados a conocer por el Observatorio muestran una tendencia general de incremento en el conjunto nacional.

Entre los meses de abril y junio, los órganos judiciales especializados de toda España recibieron 55.712 denuncias por violencia de género, lo que representa un aumento del 9,81% en relación con el mismo trimestre del año anterior.

Del mismo modo, el número de mujeres víctimas atendidas ascendió a 50.106, un 7,64% más que hace un año.

Ante estas cifras globales, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación, señalando que "la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos".

Rojo ha apelado a la responsabilidad de todas las administraciones y formaciones políticas para reforzar los recursos humanos y materiales, recordando la importancia capital de la implicación del entorno social, familiar y laboral para la detección precoz y la denuncia a tiempo, "porque una denuncia a tiempo puede salvar una vida".