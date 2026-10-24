Carlos Serrano, coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, el día de su elección como nuevo líder del partido. IU Castilla y León

El nuevo líder de Izquierda Unida en Castilla y León será el candidato de Frente Amplio al Senado por Burgos

El recientemente elegido coordinador de Izquierda Unida (IU) de Castilla y León, Carlos Serrano, será el candidato del Frente Amplio al Senado en Burgos, según ha anunciado el partido este sábado, 24 de octubre.

El nuevo líder de IU Castilla y León estrenará de esta manera su cargo en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, donde PSOE y Frente Amplio concurren a la Cámara Alta como candidatura conjunta a través de Senado de Progreso.

Con la propuesta, la organización pretende "dar la vuelta al resultado electoral en el Senado y arrebatar la representación a la derecha". Cabe destacar que Frente Amplio tendrá presencia en todas las provincias de Castilla y León en esta candidatura conjunta.

Desde IU Castilla y León quieren ser "la voz de las reivindicaciones, movilizaciones sociales y necesidades de los territorios de Castilla y León, en un contexto de desidia, abandono propio de una tierra de sacrificio".

Serrano será el candidato de Frente Amplio en Burgos, representando a su vez a Izquierda Unida, dentro de una propuesta con la que buscan "articular una alternativa capaz de defender los intereses de la comunidad autónoma y situar en el centro del debate político las demandas sociales y territoriales de sus provincias".

El candidato asumió la Coordinación Autonómica de Izquierda Unida el pasado 18 de octubre, después de haber sido elegido en la XIII Asamblea del partido. Serrano desbancó en estas primarias al anterior líder del partido, Juan Gascón, y ahora será la cabeza visible del Frente Amplio en Burgos.