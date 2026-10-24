Mañueco exige en una carta a Aagesen que transfiera "sin más dilaciones" los fondos para compensar los daños del lobo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para exigirle que acate la transferencia "sin más dilaciones" de los fondos destinados a compensar los daños del lobo al sector agrícola.

En su misiva, Mañueco ha trasladado su "más firme reclamación" ante la falta de transferencia de los fondos estatales para compensar los daños a la ganadería extensiva y a financiar las medidas preventivas.

Asimismo, ha explicado que esta falta de financiación se suma a los "graves retrasos" que ya se registraron en los años 2023 y 2024, quedando pendiente en estos momentos la financiación de 2025 y 2026.

"Todo ello, pese a las reiteradas reclamaciones formuladas y al escrito remitido en noviembre de 2025 por 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, en el que se solicitaba la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial para abordar esta cuestión, entre otras", ha añadido.

En este sentido, ha defendido en la carta que la Junta ha continuado "atendiendo su responsabilidad y justificando puntualmente los gastos realizados" y ha expuesto que, tal y como se informó el 9 de marzo de este año al Ministerio, durante el pasado año el Ejecutivo tuvo que asumir íntegramente, con recursos propios, el pago de las indemnizaciones por los daños provocados por el lobo.

"Resulta inaceptable que esta falta de financiación siga trasladando una carga económica desproporcionada a la Administración autonómica y comprometiendo la capacidad de respuesta necesaria para atender al sector ganadero y al medio rural", ha precisado.

Además de la transferencia, Mañueco también reclama una respuesta formal que concrete el calendario previsto para la aprobación de los repartos y las fechas en las que el pago de los fondos se haga efectivo.