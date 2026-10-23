Candidatos números 1 del PP al Congreso por Castilla y León. El Español

Las listas del PP para el 29-N: cambia números 1 en Valladolid y Zamora y mueve nombres entre Congreso y Senado

El Partido Popular de Castilla y León ya tiene sus listas para el 29-N.

En este caso combina continuidad y renovación en sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Entre los principales cambios destaca la incorporación de María Pardo como cabeza de lista al Congreso por Valladolid y la apuesta por Montserrat Chimeno en Zamora, mientras que Ángel Ibáñez en Burgos, Héctor Palencia en Ávila y Tomás Cabezón en Soria mantienen sus puestos al frente de las candidaturas a la Cámara Baja.

Las listas también presentan movimientos entre ambas cámaras, como el de Sandra Moneo en Burgos, que pasa del Congreso al Senado, y el de Silvia Franco en León, que deja el segundo puesto al Congreso para encabezar la candidatura a la Cámara Alta.

En Valladolid, Mercedes Cantalapiedra cambia igualmente de cámara, mientras que Jesús Julio Carnero mantiene el primer puesto al Senado.

Las candidaturas provinciales reflejan, además, la incorporación de nuevos nombres en puestos destacados y la continuidad de varios representantes que ya concurrieron a las elecciones de 2023.

Las propuestas deberán seguir el procedimiento de ratificación de los órganos electorales del partido cuando corresponda.

Candidatos al senado por PP. El Español

Burgos

Ángel Ibáñez volverá a encabezar la candidatura del PP al Congreso por Burgos, mientras que Javier Lacalle repetirá como número uno al Senado.

El principal cambio en la lista a la Cámara Baja es la entrada de Andrea Ballesteros como número dos, en sustitución de Sandra Moneo, que pasa al Senado y ocupará el segundo puesto de la candidatura. Adrián Serna del Pozo y Sara González Moreno completan los puestos tercero y cuarto al Congreso.

En la lista al Senado, Salvador de Foronda ocupará el tercer puesto. La reorganización deja fuera de la candidatura a la Cámara Alta a Raquel González, exalcaldesa de Aranda de Duero.

León

Ester Muñoz volverá a liderar la candidatura del PP al Congreso por León. La principal novedad está en el segundo puesto, que ocupará Ricardo Gavilanes, mientras que Lidia Coca será la número tres y Manuel Herrero cerrará la lista.

El cambio más destacado afecta a Silvia Franco, que pasa de ocupar el segundo puesto al Congreso en 2023 a encabezar ahora la candidatura al Senado. Antonio Silván y Asunción Mayo ocuparán los puestos segundo y tercero de esta última lista, por lo que ambos mantienen su presencia en la candidatura a la Cámara Alta.

Segovia

El PP de Segovia sitúa a Pablo Pérez como número uno al Congreso y a Juan José Sanz Vitorio al frente de la lista al Senado.

Las candidaturas incluyen a Marta Puertas y Daniel Sacristán como segunda y tercer integrante de la lista al Congreso. En el Senado, junto a Sanz Vitorio figuran María Ángeles García y José María Bravo.

Ávila

Héctor Palencia volverá a encabezar la candidatura del PP al Congreso por Ávila, con Piedad Sánchez en el segundo puesto. Germán Ulloa ocupará el tercero, la misma posición que en las elecciones generales de 2023.

La principal novedad en la candidatura al Senado es Alicia García, que pasa de la Cámara Baja a encabezar la lista a la Cámara Alta.

Carlos García será el número dos y Pilar Rodríguez, la número tres.

De este modo, el PP mantiene a Palencia al frente de la lista al Congreso, incorpora a Piedad Sánchez en el segundo puesto y reorganiza la candidatura al Senado con Alicia García como principal referencia.

Valladolid

María Pardo encabezará la candidatura del PP al Congreso por Valladolid, en sustitución de Mercedes Cantalapiedra, que lideró la lista en las elecciones de 2023 y ahora pasa al Senado, donde ocupará el segundo puesto.

Eduardo Carazo repetirá como número dos al Congreso, mientras que Irene Muñoz, David Frontela y Sara Martínez ocuparán los puestos tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

En la candidatura al Senado, Jesús Julio Carnero volverá a ser el número uno. José Ángel Alonso ocupará el tercer puesto, después de haber sido el segundo en 2023.

Mercedes Cantalapiedra se incorpora como número dos, mientras que Arenales Serrano deja de figurar entre los tres primeros puestos de la lista y pasa a ser suplente.

Salamanca

La lista propuesta por el PP salmantino para el Congreso de los Diputados está encabezada por Carmen Seguín Kattán, seguida de José Antonio Bermúdez de Castro, Pilar Sánchez García y Marcos Iglesias Caridad.

Como suplentes figuran Eva López Hernández, Rubén Martín Colorado y Yolanda Alonso Valderrama.

En cuanto al Senado, la información facilitada recoge a Bienvenido de Arriba Sánchez como titular, acompañado por Adoración Vicente Ciudad y Claudio del Río Sánchez como suplentes.

La relación incluye también a Marta Labrador Gutiérrez, junto a Ángel Peralvo Sanchón y Victoria Manjón Barrera como suplentes, así como a Pedro Samuel Martín García, con María Adoración Ginés González y José García Gómez como suplentes.

Soria

El PP de Soria mantiene a Tomás Cabezón como cabeza de lista al Congreso y sitúa a Benito Serrano al frente de la candidatura al Senado.

La principal novedad anunciada es la incorporación de Yolanda de Gregorio como número dos al Senado, seguida de Javier Jiménez en el tercer puesto.

De Gregorio dejará su puesto como delegada territorial de la Junta para concurrir a las elecciones generales.

Zamora

La principal novedad del PP en Zamora es la elección de Montserrat Chimeno como número uno al Congreso de los Diputados. Su incorporación supone una renovación en la cabeza de la candidatura.

Fernando Martínez-Maíllo regresa a la lista al Congreso, en la que también figura Sara Casquero Martín. Por su parte, Elvira Velasco y Óscar Ramajo dejan la Cámara Baja para concurrir al Senado, donde ocuparán los puestos segundo y tercero, respectivamente, por detrás de José María Barrios.

La candidatura zamorana combina así una nueva cabeza de lista al Congreso con el regreso de Martínez-Maíllo y el traslado de dos integrantes a la Cámara Alta.

Palencia

El Partido Popular de Palencia aprobó las candidaturas con Milagros Marcos como cabeza de lista al Congreso de los Diputados y Roberto Martín como número uno al Senado.

La lista al Congreso se completa con Luis Miguel Cárcel, en el segundo puesto, y María José Ortega, en el tercero. Como suplentes figuran Víctor Arroyo, Elisa Carretón e Isaac de Prado.

Por su parte, Roberto Martín estará acompañado en la candidatura al Senado por Cristina Sandino y Jorge Domingo Martínez Antolín, que ocuparán el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Los suplentes son Sara Pastor y Gonzalo Pérez para Martín; Manuel Gañán y María Teresa Carmona para Sandino, y Sara Pérez y José Luis Emperador para Martínez Antolín.