Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Fotografía de archivo.

Cultura desmiente el “bulo” en redes que asegura que se va a prohibir la exhibición de ‘La bola negra’ en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha desmentido el “bulo” que circula por las redes sociales y que asegura que se va a prohibir la exhibición de la película ‘La bola negra’ en salas de la Comunidad a partir del 27 de octubre, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Unas publicaciones en redes de esta noticia “falsa” surgen tras la orden publicada por la consejería sobre las ayudas al cine que pretende acabar con las subvenciones a proyectos que supongan un adoctrinamiento ideológico.

Fuentes del departamento que dirige Alberto Díaz Pico defendieron las bases de la orden de ayudas para el cine, porque apuestan por “un modelo de apoyo público a la cinematografía en el que el valor de una producción se mida por sus méritos artísticos, culturales y cinematográficos, y no por su adecuación a una determinada agenda ideológica. Eso no ha de sumar ni restar”.

En este sentido, aseguraron que su acción de Gobierno quiere unas bases “libres y lejos de interpretaciones sesgadas”.

Además, han asegurado, que la consejería “tiene un compromiso irrenunciable y principal, que se llama libertad”, porque “la cultura y el arte son libertad, talento, belleza y calidad”.

Todo para desmentir el “bulo” en redes que apuntaba a esa prohibición de una película que está causando sensación en los cines de todo el país.