Las casas, vehículos y el dinero en el banco de los socialistas en las Cortes de CyL: de 200.000€ a un coche de hace 20 años

Foto de familia de los procuradores del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, en la sesión constitutiva de la Cámara, el pasado 14 de abril Leticia Pérez ICAL

Las Cortes de Castilla y León han comenzado a publicar las declaraciones de bienes de los procuradores de la XII Legislatura.

Las primeras en ver la luz, principalmente de representantes del PSOE y del de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ofrecen un retrato variopinto y lleno de contrastes.

Desde quien apenas suma 103 euros en la cuenta hasta quien acumula más de 200.000, pasando por tractores, motos antiguas y préstamos que aún pesan.

La Cámara ha puesto a disposición de los ciudadanos estas declaraciones en su página web, con un plazo de dos meses desde el 14 de abril para que todos los procuradores las presenten.

El Audi de Martínez

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista, Carlos Martínez, regresa a las Cortes con dos viviendas: una en Tera, Soria, y otra en su ciudad.

Además, cuenta con 4.617,97 euros en el banco y un Audi A4 del año 2006 que compró de segunda mano hace casi 15 años. No oculta sus deudas: una hipoteca de 70.136 euros y un crédito personal de 110.275 euros.

La leonesa Nuria Rubio, vicepresidenta segunda de las Cortes, declara una vivienda y otro inmueble en León, un coche reciente, 40.933 euros en depósitos y una hipoteca de 113.354 euros.

Su compañero de Mesa, el burgalés Daniel de la Rosa, secretario primero, figura con una vivienda en multipropiedad, un coche de 2018, 7.439 euros en el banco y un préstamo pendiente de 47.198 euros.

En el lado opuesto aparece el abulense Iván Zazo, con solo 103,66 euros en su cuenta corriente, aunque posee dos viviendas, en Ávila y Peñaranda de Bracamonte, y un coche de 15 años.

Más de 200.000 euros

En el polo más holgado, la soriana Esther Pérez reconoce 202.717 euros en depósitos, dos viviendas, una finca rústica y otro inmueble, todo en multipropiedad.

La palentina Pilar García Colmenero, nueva procuradora, declara ingresos como agricultora, apicultora y responsable de casas rurales.

Posee tres viviendas, dos locales, una finca, un coche de segunda mano y un tractor del año 1996 que compró en 2016.

El joven Diego Vallejo, maestro y secretario general de Juventudes Socialistas, llega a las Cortes con 59.854 euros en su cuenta.

Su compañero Fran Díaz, concejal salmantino y exsenador, declara 150.000 euros en el banco y un coche comprado nuevo en 2023.

La vallisoletana Patricia Gómez, viceportavoz socialista, cuenta con 15.209 euros en depósitos, un plan de mutualidad de 32.527 euros y un plan de pensiones de 12.100 euros.

Realidades dispares

Laura Pelegrina declara una moto de 2006, dos vehículos, de 2016 y 2023, más de 51.800 euros en el banco y dos viviendas en Valladolid, una en nuda propiedad.

Por su parte, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, funcionario de carrera, es propietario de dos viviendas, en Soria y Oliva (Valencia), un Toyota Auris de 2012 y 172.329 euros en depósitos.

Estas primeras declaraciones reflejan realidades dispares y muestran a procuradores con deudas típicas de clase media, otros con patrimonios rurales consolidados y algunos con ahorros notables.

La publicación de estos datos refuerza la transparencia en una institución que, poco a poco, va abriendo sus armarios a los ciudadanos.

Queda por ver qué declararán los procuradores del PP y el resto de grupos cuando completen el plazo. Por ahora, el espejo ya muestra caras muy distintas dentro de la política de Castilla y León.