Podemos critica a la Junta por mantener las privatizaciones en incendios existiendo denuncias internas sobre "amaños"

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, durante su rueda de prensa de este martes Rubén Cacho ICAL

Podemos CyL ha destapado la existencia de dos denuncias de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en los años 2014 y 2015 sobre acuerdos empresariales para "repartirse" el mercado en varios contratos públicos de prevención y extinción de incendios forestales, posteriormente archivadas, y ha criticado que, pese a ello, la Junta de Castilla y León haya seguido manteniendo las privatizaciones en este tipo de fuegos.

Según explica la formación morada, las denuncias afectaban a los servicios de retén de maquinaria contra incendios forestales en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, así como a otros servicios de prevención de incendios en la provincia de Soria.

Si bien, estas fueron archivadas en 2014 y 2017 por el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León tras recibir sendos informes desfavorables de un servicio dependiente de la Consejería de Economía de la propia Junta.

En una nota de prensa a la que ha tenido acceso este periódico, Podemos asegura que, en sus escritos, la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacía referencia a "prácticas contrarias a la libre competencia, al observarse un porcentaje anormal de empresas que no ofrecieron ninguna baja sobre el presupuesto base de la licitación".

Desde la formación añaden, además, que el último escrito se registró el 7 de julio de 2015, un día antes de que se publicara el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente, así como que, desde entonces, no constan denuncias en dicha Consejería.

Por todo ello, Podemos pide explicaciones al Gobierno de Mañueco sobre por qué ha mantenido el modelo de privatización de los servicios de prevención y extinción de incendios a pesar de estos precedentes, y sobre lo que hizo la Junta para evitar los acuerdos "colusorios" de las empresas.

Asimismo, la formación ha anunciado que ha formalizado peticiones de documentación a la Junta de Castilla y León para tener acceso a los informes desfavorables de la Consejería de Economía y Hacienda sobre las referidas denuncias, y a los expedientes de todos los contratos en materia de prevención y extinción de incendios de la Junta y los informes de fiscalización.

"Podemos Castilla y León trabaja en nuevas acciones para dirimir responsabilidades y poner fin a la privatización ilegal del servicio de lucha contra los incendios forestales", añaden desde el partido.

Del mismo modo, han exigido la dimisión del consejero Suárez-Quiñones por su "bochornosa gestión en esta terrible crisis", al tiempo que han prometido "seguir trabajando para esclarecer todas las responsabilidades del Gobierno de Mañueco y para forzar la creación de un servicio completamente público en materia de prevención y extinción de incendios".

Por su parte, el coordinador de Podemos CyL, Miguel Ángel Llamas, ha lamentado que, “cada vez sean más las sombras sobre un modelo privatizador de lucha contra incendios que precariza las condiciones de trabajo".