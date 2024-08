Cepa defiende su inocencia aunque reconoce que tuvo contactos con el menor a través de una red social gay

El exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León por Salamanca, Juan Luis Cepa, defendió hoy su inocencia tras conocerse la investigación abierta contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por un presunto delito de agresión sexual a un menor. “No he cometido ninguna agresión sexual y lo voy a demostrar de una manera fehaciente”, aseguró.

En declaraciones realizadas a Ical, tras conocerse la investigación iniciada en un Juzgado de Ciudad Rodrigo, que se elevó hace un mes al TSJCyL por ser el órgano competente para investigar a los aforados, Cepa reiteró que es “inocente” y que su intención no era dimitir, ya que el proceso se encontraba en una fase “inicial” y existe, a su juicio, “falta de información”.

Sin embargo, el ya exprocurador socialista, que también dimitió de todos sus cargos orgánicos en el PSOE, señaló que fue la propia formación socialista la que “se ha enterado” la semana pasada de la investigación judicial abierta y le pidió el viernes, por medio del secretario general en Salamanca, David Serrada, que dimitiera.

“Le pedí que me dejara hasta el lunes para hablar con mi abogado y he dimitido como me pidieron”, afirmó, señalando que ahora se centrará en encarar su defensa ante la investigación abierta y que, previsiblemente, con su dimisión como procurador, volverá al Juzgado de Ciudad Rodrigo que abrió la causa.

Por último, Juan Luis Cepa reconoció que el contacto con el menor sobre el que presuntamente se produjo la agresión sexual se llevó a cabo a través de la aplicación Grindr, pero también señaló que no revelará nada más sobre el caso hasta, como pronto, este próximo miércoles, cuando hablará con su abogado, y reiteró su inocencia: “No he cometido ninguna agresión sexual y lo voy a demostrar”.