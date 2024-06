El Grupo Socialista colocará la bandera LGTBI en las Cortes este jueves para reivindicar a un colectivo "atacado por Vox"

La secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, ha anunciado que su formación colocará este jueves, 27 de junio, la bandera LGTBI en las ventanas de sus despachos de la Cámara para defender a un colectivo "que lleva siendo atacado por parte de Vox desde que entró en las instituciones".

Se trata de una acción que se llevará a cabo el día antes de la celebración del Día del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar este viernes, y que emulará la llevada a cabo durante los dos últimos años ante la negativa del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, de Vox, de iluminar la fachada con los colores de la enseña arcoíris.

El año pasado, los socialistas colocaron una gran bandera de 50 metros de largo en las ventanas de sus despachos en las Cortes, en la cuarta planta del edificio, y la protesta fue censurada por la Presidencia de las Cortes que exigió al PSOE que retirase la enseña.

En aquella ocasión, Pollán justificó su decisión de no iluminar la fachada asegurando que no resultaba compatible con el marco constitucional "la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, según sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

Además, añadió que "literalmente, se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España". Una polémica a cuenta de la bandera LGTBI que volverá a repetirse este año en las Cortes de Castilla y León.