Unicornios, verdades y mentiras sobre el Plan Aliste

El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Un simple proverbio chino con el que podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Es decir, esas pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, para bien o para mal. Esta idea sacada de la física y de la 'idea del caos' también puede aplicarse al campo de la política, y en concreto a lo que ocurre en Castilla y León en las últimas semanas.

En este caso, el aleteo de la mariposa se produjo en Aliste, comarca de Zamora donde bajo el nombre 'Nuevo modelo para la asistencia sanitaria en el medio rural: proyecto ZBS Aliste', la Consejería de Sanidad, liderada por la médico Verónica Casada, pretendía poner en marcha un nuevo sistema Atención Primaria con la idea de que el sistema sanitario “no desapareciera”. Un plan piloto que tuvo el rechazo de ciudadanos y alcaldes desde el primer momento y que el Gobierno regional posteriormente ha acabado incluso por negar. 13 municipios, 61 consultorios locales y 4.735 tarjetas sanitarias o posibles pacientes que han convertido la idea en un unicornio de fantasía, de verdades y mentiras.

El aleteo de Aliste (Alcañices, Samir de los Caños, Trabazos, Fonfría, Rabanales, Gallegos del Río, Mahíde, San Vitero, Viñas, Rábano, San Vicente de la Cabeza y Figueruela de Arriba) ha estado a punto (y todavía puede provocarla) la ruptura del Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. La sombra de unas elecciones anticipadas está más presente que nunca.

El Español Noticias de Castilla y León intenta dar las claves de este enfrentamiento que puede provocar un adelanto de las elecciones por las desavenencias a tres. La reforma sanitaria ha provocado este conflicto. Ahora bien, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Ciudadanos), ha insistido en que se trata de un “documento de trabajo” que ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno pero que representaba un plan para ser desarrollado durante la legislatura. Sin embargo, la votación de las Cortes ha desembocado en la paralización de los trabajos llevados a cabo hasta ahora por la Consejería de Sanidad.

En qué consiste el Plan Aliste

La idea de la Junta, a través de la Consejería de Sanidad, era la de crear un proyecto piloto en Aliste donde surgían los Centros Rurales de Agrupación (CRA), una especie de minicentros de salud que aglutinaba las pedanías de dos localidades. En total eran cinco CRA y un centro de Salud en Alcañices que hará las veces de CRA, pero era más completo e incluía el servicio de Urgencias. La idea era la de poner dos médicos, que se turnarán para hacer guardias y para coordinarse las salidas a los consultorios locales. Además se incluía una cita previa que desde el primer momento no gustó nada a los vecinos, en su mayoría personas mayores poco familiarizados con las nuevas tecnologías. Sin embargo, el coronavirus "vino a poner patas arriba" con el cierre de todos los consultorios médicos el plan Aliste.

Nunca una reforma sanitaria provocó tanto revuelo. El Gobierno de la Junta de Castilla y León, formado por PP y Ciudadanos, pasa por su peor momento desde que inició en julio de 2019 su andadura como coalición de gobierno. Lo que parecía una buena relación, se ha visto quebrantada por los temas sanitarios. La votación en las Cortes sobre la reforma de la Atención Primaria y la asistencia rural ha originado un conflicto que puede desembocar en adelanto electoral. PP apoyó la PNL del PSOE con la abstención de Ciudadanos. Una situación surrealista. Pero, ¿qué es lo que propone la consejera Verónica Casado? ¿qué es lo que quiere el líder de la oposición Luis Tudanca? ¿Qué dicen los profesionales sanitarios? Y lo más importante, ¿qué piensa y cómo les va a afectar a los ciudadanos?

El modelo actual del sistema sanitario en Castilla y León

Según los datos de la Consejería de Sanidad, en el modelo actual el 57% de los médicos atienden al 38% de la población. Castilla y León tiene un médico para cada 900 personas, mientras que la media nacional es uno por 1.315 habitantes. En el área global es de un médico para 1,298 personas y en el rural uno para 602 personas. Para Verónica Casado, “hay un problema de oferta y demanda en varias especialidades”. El objetivo es dotar al sistema regional de “instrumentos normativos y financieros”.

Pero la situación dice que durante la pandemia la atención primaria se ha visto muy perjudicada. Consultorios de pueblos cerrados, consultas realizadas por teléfono y sin presencia física, médicos que han tenido que recorrerse varios pueblos de una misma comarca, falta de material…venga por una parte o por otra, está claro que la Atención Sanitaria necesita un cambio. Sin ir más lejos, el consultorio médico de Monumenta, una pequeña localidad de Sayago no ve a un médico desde hace casi 600 días (un año y medio). Son muchas las personas que han visto cómo su operación se paralizaba y englobaba una extensa lista de espera.

Las características de esta Comunidad han provocado que se tengan estos problemas:

La dispersión geográfica La pérdida de población y el envejecimiento El aumento de enfermedades crónicas La falta de especialistas de Medicina de Familia El gran número de jubilaciones próximas

Las medidas que propone la Consejería de Sanidad

Francisco Igea y Verónica Casado en las Cortes

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, proclamada como la mejor médico del mundo, ha sido la encargada, junto a Francisco Igea, de liderar la reforma sanitaria en Castilla y León. Sin embargo, según pasaba el tiempo, su figura se ha visto ninguneada y se ha llegado a decir que se ha quedado sin poder. En dos años de mandato marcados por la pandemia, su plan Aliste (del que algunos hasta lo han negado) no se ha podido poner en marcha.

Ahora su intención es “la mejora de la coordinación entre Salud Pública y Atención Primaria”.

Actualizar la actual distribución de zonas básicas de salud a la situación demográfica existente, elaborando propuestas de modificaciones de cupos para conseguir tamaños óptimos y potenciando la presencia de Enfermería en todos los consultorios de Castilla y León para atender a una población envejecida necesitada de cuidados. Aumentar la calidad de la asistencia, valorando la actual distribución de puntos de guardia y retos sanitarios en el corto, medio y largo plazo que puedan comprometer la actividad. Además, se va a extender el sistema de cita previa a toda la Comunidad mediante la existencia de agendas para todos los consultorios, garantizando que quien tenga una cita va a tener una consulta, y se van a aumentar y reforzar los canales para la obtención de la cita (vía web, app o vía telefónica con buzón de voz). Se mantiene la atención en consultorios locales y la atención a domicilio Se incrementa la calidad de la atención al disponer de acceso a la historia clínica y dar acceso a los profesionales a la receta electrónica lejos del centro de salud Se permite que los ciudadanos sepan cuándo y dónde está su profesional, reduciéndose la necesidad de desplazarse al centro de salud Se disminuye el tiempo que los profesionales emplean en desplazamientos y se aumenta tiempos en consultas Se facilita la autonomía de los equipos para cubrir ausencias, descansos y bajas; se mantienen las competencias de los profesionales, algo muy importante para atraer nuevo talento; y, sobre todo, se proporciona un modelo sostenible en el tiempo.

Una reforma que dibuja demasiados unicornios en un cielo rural que está harto de aguantar cómo pasan los días y no tienen señales de médicos, donde si tienen un problema tienen que esperar a la ambulancia durante horas y donde se ven incluso privados de poder hacer llamadas o videollamadas porque no tienen conexión a Internet o falla el teléfono.

Las medidas que propone el PSOE

El socialista Luis Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha encontrado en esta reforma sanitaria su mejor arma para arrojarla contra el Gobierno. El burgalés se ha recorrido algunos pueblos de Castilla y León con sus consultorios cerrados para comprobar la situación. Son muchas las críticas que ha realizado al presidente Mañueco y al vicepresidente Igea, pero es cierto, y eso es lo que le reprochan, que no ha presentado un listado de reformas como tal. En la página web no se encuentra dentro de la sección de ‘Propuestas’, lo que sí ha hecho es, en cada entrevista, en cada rueda de prensa, poner sobre la mesa lo que quiere y no quiere para Castilla y León en cuanto a Sanidad. Y lo que está claro es que no quiere las medidas del Ejecutivo y no va a permitir que se cierre “un solo centro médico rural”.

Además ha sacado pecho y ha asegurado que la parada de la reforma sanitaria fue gracias a su PNL en las Cortes. El PSOE exige, por activa y por pasiva, un cambio de modelo que incluye algunos de estos aspectos:

Retirarse formalmente" en el Consejo de Gobierno la reforma "y todas sus consecuencias" Aumento del presupuesto de Atención Primaria, para que suponga el 25% del presupuesto de sanidad La recuperación de la atención presencial de los profesionales sanitarios en los consultorios Recuperación de la frecuencia de visitas de profesionales sanitarios a los consultorios del medio rural de Castilla y León. Un plan de refuerzo de profesionales y de incentivos para ocupar las plazas de difícil cobertura Plan de inversiones sociales prioritarias para mejorar las infraestructuras Fondo de 250 millones para la recuperación de la sanidad

Qué opinan los médicos

José Luis Díaz Villarig

“Sin médicos no hay sistema sanitario”, afirma el presidente del Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, que durante la semana pasada se reunió con PSOE y con la Consejería de Sanidad para buscar una solución por “el bien de todos”. El colectivo ha reconocido que el Plan Aliste ha supuesto un fracaso y que ha provocado el rechazo de ciudadanos y alcaldes. “La carencia de médicos, que pende como espada de Damocles sobre nuestro Servicio de Salud, y que está en la génesis de la crítica situación sanitaria de nuestra Comunidad, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como de la Hospitalaria, es un problema del que se ha venido advirtiendo insistentemente por las organizaciones profesionales que forman el Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas eficientes para solucionarlo, más allá de medias organizativas, de carácter paliativo, sin el debido consenso, como son las contenidas en la referida reforma de la Atención Primaria”, comentan desde el colegio.

En su opinión, la propuesta de reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural “carecía del más mínimo consenso político, profesional y social, requisito indispensable para que un proyecto de esta envergadura pueda implantarse de manera adecuada”. De esta manera, el Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León reclama un pacto urgente por la Sanidad que saque de “la contienda política y del cálculo electoral” la gestión de Servicio Público de Salud y que sirva para dar una asistencia de calidad, accesible y equitativa a todos los ciudadanos de Castilla y León.

Qué opinan las enfermeras

Por su parte, las enfermeras castellano y leonesas también han mantenido una reunión con la consejera de Sanidad. En este caso, el sindicato de enfermería Satse en Castilla y León, ha acabado contento con la propuesta puesta sobre la mesa de la Junta. “Creemos que la cobertura que podría dar a la profesión y a los cuidados es buena”, ha asegurado su presidenta Mercedes Gago, curiosamente hermana de una diputada de Ciudadanos en las Cortes. No es la primera vez que Satse tiende la mano y saca de un apuro a la Consejería. La intención es aumentar el número de enfermeras y que esta profesión pueda adoptar más funciones en correlación con sus conocimientos, como puede ser en materias como el dolor crónico. También se trabaja en un plan específico que quiere incrementar el peso de la fisioterapia en su tratamiento.

Qué opinan los alcaldes

Teléfono de citas en Zamora

El Plan Aliste puso de acuerdo a alcaldes populares y socialistas. Sí, como suena. Desde el primer día se pusieron testarudos y defendieron los derechos de sus vecinos consiguiendo ya en los primeros pasos algunos logros. Ahora, los ediles de los trece municipios de la zona básica de salud zamorana han remitido durante este mes a “todos” los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León para pedir “responsabilidad y altura de miras” a la hora de abordar la reforma de la Atención Primaria en la Comunidad autónoma. Los alcaldes se sienten como ‘conejillos de indias’. Por esta razón han pedido un blindaje para la sanidad rural en todos los ámbitos. “No tenemos plan piloto pero es que tampoco tenemos médicos”, ha asegurado la alcaldesa de San Vitero, Laura Vanesa Mezquita. Su intención, lejos de batallas parlamentarias, es la contratación de médicos no especialistas de manera excepcional y por emergencia sanitaria en la comarca. En un manifiesto, los alcaldes consideraron hace una semana que el Plan Aliste, "era un buen plan, pero no ha funcionado por la falta de profesionales médicos, no por falta de recursos económicos, sí humanos”.

La Sanidad es una cosa demasiado seria para jugar con ella. Se ha dicho que se debe hacer política sanitaria y no política con la Sanidad. Sin embargo, el tiempo pasa, idas, venidas, verdades, mentiras y los ciudadanos, tanto del mundo rural como urbano, y los profesionales (con una pandemia a sus espaldas) siguen exigiendo soluciones a unos políticos que ven unicornios de todos los colores pasear por las Cortes.

