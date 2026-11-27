El viaje ideal a Portugal con dos anfitriones de lujo: 100 paradas entre castillos medievales, canales y pueblos con encanto

Portugal, el eterno vecino, llega más fácil de disfrutar que nunca. A pocos kilómetros de Castilla y León, ofrece paisajes, pueblos con encanto, ciudades llenas de historia y una gastronomía que invita a sentarse a la mesa sin mirar el reloj.

Dos territorios separados por una frontera, pero unidos por siglos de historia, tradiciones compartidas, intercambios culturales y una forma muy parecida de entender la vida. Y eso se nota.

Y aunque muchos viajeros piensan primero en Lisboa, Oporto o el Algarve, Portugal guarda otros muchos tesoros lejos de los recorridos habituales. Vamos a hacer un repaso.

Para descubrirlos, el Centro de Portugal propone una iniciativa que convierte el viaje en un auténtico reto: conocer sus 100 municipios a través del proyecto 100 Destination.

La propuesta es sencilla y tentadora. Consiste en descubrir lugares nuevos, conocer a sus habitantes, probar los sabores de cada territorio y dejarse sorprender por rincones que muchas veces quedan fuera de las guías turísticas.

Todo ello a través de episodios cortos y entretenidos que muestran la personalidad de cada municipio.

Un viaje de 100 paradas

El proyecto 100 Destination invita a recorrer el Centro de Portugal de una manera diferente.

Desde la costa hasta las montañas, pasando por pequeñas localidades y ciudades con historia, cada episodio abre una ventana a un nuevo destino.

Los encargados de guiar al viajero en esta aventura son Miguel y Mariana, dos protagonistas con personalidades muy distintas, pero con la misma pasión por descubrir.

Él es un aventurero que disfruta del deporte, las actividades al aire libre y los nuevos desafíos.

Ella es curiosa, espontánea y amante de la fotografía, siempre dispuesta a conocer personas y guardar en su cámara los momentos especiales del camino.

Juntos muestran que cada municipio tiene algo que contar y que, en ocasiones, las mejores experiencias aparecen donde menos se esperan.

El recorrido permite descubrir la variedad de experiencias que ofrece esta zona portuguesa.

En Águeda, por ejemplo, las calles se llenan de color gracias a sus famosos sombreros y elementos decorativos.

La visita también permite probar el conocido pastel de Águeda y terminar la jornada remando por la Pateira de Fermentelos, una de las lagunas naturales más destacadas de la región.

La aventura continúa en Porto de Mós, donde la bicicleta, los sabores tradicionales y la visita a su imponente castillo permiten conocer otra cara del territorio.

En Vila Velha de Ródão, las grandes formaciones rocosas y los paisajes del río Tajo son protagonistas. Allí, la naturaleza se mezcla con la historia y las tradiciones locales, en un entorno que invita a detenerse y disfrutar de las vistas.

También hay espacio para la historia en Batalha, donde el espectacular monasterio comparte protagonismo con la gastronomía tradicional y las leyendas populares.

Un destino para descubrir sin prisas, entre monumentos, sabores y relatos que han pasado de generación en generación.

Y, por supuesto, está Aveiro. Sus canales, sus coloridos barcos moliceiros, sus fachadas decoradas con azulejos y sus dulces tradicionales forman parte de una de las imágenes más reconocibles del Centro de Portugal.

Una ciudad con personalidad propia que demuestra que no necesita comparaciones para conquistar al visitante.

Y así hasta más de 100 municipios.

Un pasaporte

La experiencia no termina al ver los episodios. El proyecto propone también un elemento para quienes quieran llevar su viaje un paso más allá: el Pasaporte Destination 100.

A través de la aplicación, los viajeros pueden crear su perfil, activar su pasaporte y registrar cada municipio que visitan.

Cada nueva parada permite conseguir un sello digital, guardar el recuerdo de la experiencia y comprobar cuánto falta para completar el desafío.

El funcionamiento es muy sencillo, ya que solo tienes que crear una cuenta, explorar los destinos, visitar los municipios y coleccionar sus sellos.

El objetivo final es completar los 100 destinos y convertir cada viaje en un nuevo logro personal.

Además, la aplicación reúne los episodios, permite guardar los favoritos y ofrece sugerencias de lugares, experiencias y puntos de interés para seguir descubriendo la región. También da acceso a contenidos y ventajas exclusivas.

En definitiva, una especie de diario de viaje digital que permite conservar los recuerdos y encontrar nuevas razones para volver a ponerse en camino.

Una escapada

Para los viajeros de Castilla y León, el Centro de Portugal representa una oportunidad para descubrir un territorio cercano, pero lleno de propuestas diferentes.

Su riqueza natural, sus pueblos, sus monumentos, su gastronomía y sus tradiciones lo convierten en una opción interesante tanto para una escapada de fin de semana como para organizar varias rutas a lo largo del año.

El proyecto 100 Destination añade un aliciente más: transformar cada visita en parte de una aventura mayor.