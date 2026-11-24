El pueblo ideal para visitar en familia esta Navidad y disfrutar de su parque de atracciones y la visita de Papá Noel

Los preparativos para comenzar la Navidad ya han comenzado en muchos lugares. Uno de ellos es Pinhel (Portugal), a menos de una hora de la frontera con la provincia de Salamanca, donde han lanzado ya su programa de actividades del 1 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

Una propuesta que aúna una gran variedad de actividades para vivir la Navidad de Pinhel, con el Parque Urbano como principal escenario en pleno centro del municipio.

Las puertas se abrirán el 1 de diciembre con la llegada de Papá Noel y un desfile navideño al Ayuntamiento de Pinhel a partir de las 16:00. Desde este punto, la comitiva se dirigirá hasta el Parque Urbano para descubrir y encontrar la mayoría de las atracciones instaladas para la ocasión.

Una mini noria, un carrusel parisino, un tren de Navidad, una pista de hielo ecológica, la Casa de Papá Noel o una aldea de los duendes son algunas de las infraestructuras que podrán encontrarse en el Parque Urbano, que también contará con mucha animación para la ocasión.

Será también aquí desde donde se procederá al encendido de las luces navideñas y, a las 17:30 horas, Vox Lusitana Ensemble pondrá la nota musical a este día inaugural de la gran fiesta de la Navidad en la localidad portuguesa.

Pinhel se engalanará durante todo este mes con los colores vibrantes y muchos destellos en sus calles y avenidas, así como en la zona del casco histórico, que, como es habitual, es el espacio ideal para pasear en familia y hacer fotografías.

Otro de los momentos más esperados en estas fechas será el concierto de Navidad, dedicado en esta edición al fado, un género musical urbano de Portugal del siglo XIX.

Tendrá lugar el 23 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, en el Centro Logístico. El año 2026 se cerrará con la tradicional carrera de San Silvestre - Cidade Falcão el 31 de diciembre.

Toda la magia y la diversión de la Navidad de Pinhel se podrá disfrutar hasta el 1 de enero en horario de 16:00 a 20:00 horas los días laborables y de 10:00 a 20:00 horas los fines de semana.

Este horario, eso sí, cambiará los días festivos. El 24 y 31 de diciembre será de 10:00 a 18:00 horas y el 25 y el 1 de enero de 14:00 a 18:00 horas.

Durante los fines de semana habrá, además, animación en el Parque Urbano. El 5 y 6 de diciembre será el turno para el duende ayudante de Papá Noel y un personaje sobre zancos. El día 12 y 13 será el turno de los talleres navideños y la mascota muñeco de nieve.

Para el 19 y 20 de diciembre, la programación tiene prevista la animación de las mascotas Olaf y Mamá Noel y para los días 26 y 27 llegarán Rodolfo, el muñeco de nieve y el personaje sobre zancos.

Una de las novedades de la programación será el fotomatón, donde los visitantes podrán hacer uso del equipo fotográfico para inmortalizar el momento navideño, imprimir la imagen y llevársela a casa de manera gratuita.

Otra de las actividades destacadas de la programación será la fiesta de Navidad, el 18 de diciembre, para los usuarios de las IPSS de Pinhel.

Y, por último, el 24 de diciembre se celebrará la hoguera de Navidad, en la Plaza de la iglesia de San Antonio, a partir de las 17:00 horas.