Pinhel reúne en noviembre los mejores vinos y sabores de Beira Interior en su undécima edición
El municipio se prepara para acoger una nueva edición de Beira Interior–Vinos y Sabores del 13 al 15 de noviembre.
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Pinhel volverá a convertirse en escaparate de los vinos y la gastronomía de Beira Interior con la celebración de la undécima edición de Beira Interior – Vinos y Sabores, que reunirá del 13 al 15 de noviembre, en el Centro Logístico de la localidad, a productores, profesionales del sector y representantes de la gastronomía portuguesa.
El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Pinhel en colaboración con la Comisión Vitivinícola Regional de Beira Interior (CVRBI), ofrecerá tres jornadas dedicadas a promocionar la calidad y diversidad de los productos de una región que abarca 20 municipios de los distritos de Guarda y Castelo Branco.
La presentación del evento a los medios de comunicación tuvo lugar en las instalaciones de la Comisión Vitivinícola Regional de Beira Interior, en la ciudad de Guarda. En el acto participaron la presidenta de la Câmara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo, y el presidente de la CVRBI, Rodolfo Queirós.
Dedicado a los vinos y sabores de una región que engloba 20 municipios de los distritos de Guarda y Castelo Branco, el certamen ofrecerá un programa variado que incluirá el Salón de Vinos y Sabores, catas comentadas, demostraciones de cocina en directo (showcookings), una cena maridaje, un espacio de restauración y diferentes actuaciones musicales en directo.
Las catas de vinos estarán dirigidas por Valéria Zeferino, directora de la revista ‘Vinho – Grandes Escolhas’; Tiago Macena, Master of Wine, y representantes de la Asociación de Sumilleres de Portugal.
En el apartado gastronómico destaca la participación del chef Diogo Rocha, del restaurante Mesa de Lemos (Viseu), distinguido con una estrella Michelin y miembro del jurado de ‘MasterChef Portugal’.
El programa contará también con Rodrigo Meneses, del proyecto ‘Cozinha em Família’, que compartirá su pasión por la cocina tradicional portuguesa, y con el chef Óscar Geadas, del restaurante G (Bragança), también reconocido con una estrella Michelin.
Otra de las propuestas destacadas será la tertulia ‘Sabores con Historia: el poder de la tradición en la promoción del vino y la gastronomía’, en la que participarán Paulo Abreu (‘Meia Gaiola’), Rodrigo Meneses (‘Foodie’) y representantes de la Asociación de Sumilleres de Portugal.
La edición de este año volverá a contar con la presencia de la artista Ekaterina Zavodun Pereira, que utiliza el vino como elemento de expresión artística y que, en esta ocasión, compartirá sus conocimientos a través de una clase magistral.
El programa incluirá asimismo una cena maridaje concebida para ofrecer una experiencia enogastronómica diferente. Las plazas serán limitadas y será necesario realizar inscripción previa.
Con esta undécima edición, Beira Interior–Vinos y Sabores vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro y promoción de los vinos, la gastronomía y los productos regionales, ofreciendo al visitante la oportunidad de descubrir la riqueza, la identidad y la diversidad de una región que reivindica su potencial vitivinícola y gastronómico.
Programa completo
VIERNES 13
10h00/13h00: CONCURSO DE VINHOS ‘EscolhadaImprensa’
(Casa Metello de Nápoles-Pinhel)
17h00: APRESENTAÇÃO DO PROJETO ALDEIAS VINHATEIRAS-AMPV
(Salão Beira Interior-Vinhos & Sabores|Palco Principal)
18h30: INAUGURAÇÃO da 11ª edição do BEIRA INTERIOR-VINHOS & SABORES
Com a presença do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.
(PalcPrincipal)
19h30: NOA Violino Live Act (Palco Principal)
20h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA: Beira Interior–Altitude e Terroir Valéria Zeferino | Diretora da Revista Vinho – Grandes Escolhas
(Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
21h00: ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO DE VINHOS ‘“Escolha da Imprensa’
(Palco Principal)
21h30: READYSET BAND (Palco Principal)
23h00: DEDE DJ Sessions (Palco Principal)
SÁBADO 14
12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração
14h00/16h00: ‘THE WORLDIS WINE’|Wine Art Masterclass com Ekaterina Zavodun Pereira (Salão Beira Interior - Vinhos & Sabores | Palco Principal)
15h30: SABORES COM HISTÓRIA – O poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia.
À conversa com Paulo Abreu (Meia Gaiola), Rodrigo Meneses (Foodie) e Associação dos Escanções de Portugal.
(Salão Beira Interior-Vinhos & Sabores|Palco Principal)
16h30: SHOWCOOKING
Chef Diogo Rocha |Restaurante Mesa de Lemos (Estrela Michelin)
(Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
17h30: SARA PESTANA & FRANCISCO NEVES Live Music (Palco Principal)
18h30: PROVA DE VINHOS COMENTADA:
Uma Viagem pelos Vinhos da Beira Interior
AEP-Associação dos Escanções de Portugal (Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
19h30: SHOWCOOKING
Rodrigo Meneses |Cozinha em Família
(Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
20h00: JANTAR VÍNICO (Inscrições limitadas; informação adicional a divulgar em breve) (Sala de Jantar Beira Interior - Vinhos & Sabores)
20h30: PROVA DE VINHOS COMENTADA:
Espumantes de Altitude vs Espumantes Atlânticos
AEP-Associação dos Escanções de Portugal (Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
21h30: JOANA MORAES & BAND Live Music (Palco Principal)
23h00: TOMMY DJ Sessions (Palco Principal)
DOMINGO 15
12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração
16h00: SHOWCOOKING
Chef Óscar Geadas | Restaurante G Bragança (Estrela Michelin)
(Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
17h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA: Beira Interior – Altitude e Terroir Tiago Macena | Master of Wine
(Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame)
18h00: TROVAS DA BEIRA – Grupo de Música Tradicional Portuguesa (Palco Principal)
20h00:Encerramento do certame