El director general de Turismo participa en la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, en la presentación de las III Jornadas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera’ ICAL

Castilla y León y Portugal estrechan lazos para convertir La Raya en un destino turístico con cultura y gastronomía

Las Jornadas ‘Atravessando a Raia / Cruzando La Raya’ entran este año en una nueva fase.

Lo harán con un conjunto de iniciativas que invitan a descubrir el patrimonio histórico, los paisajes y las tradiciones de los territorios fronterizos de Portugal y España.

Entre finales de octubre y diciembre, la programación aúna mototurismo, exposiciones, debates y música, en una invitación a conocer una región donde la historia y la cultura trascienden las fronteras.

La iniciativa, que celebra su tercera edición, está promovida por Turismo Centro de Portugal, Turismo do Porto e Norte de Portugal y la Junta de Castilla y León; este año, la coordinación recae en Turismo Centro de Portugal.

Tras la presentación oficial, celebrada el 21 de octubre en Figueira de Castelo Rodrigo, la programación continúa con actividades que ponen en valor diferentes dimensiones de la identidad fronteriza.

Desde las tradiciones populares hasta las antiguas fortificaciones militares, pasando por la gastronomía y los recorridos para descubrir el territorio.

El mototurismo invita a descubrir los paisajes y el patrimonio de la frontera

Del 5 al 8 de noviembre tendrá lugar la segunda edición de las Rutas Mototurísticas “Cruzando La Raya”, con itinerarios por Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal.

Los días 7 y 8 de noviembre, la programación prestará especial atención al Centro de Portugal, con paradas en Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida y Vilar Formoso.

Una batalla

Así, el día 7, los participantes visitarán la Aldea Histórica de Castelo Rodrigo y el Centro de Interpretación de la Batalla de Castelo Rodrigo, para luego dirigirse a Cidadelhe, en el municipio de Pinhel.

Allí, el programa incluye una visita a la Casa-Fuerte de Cidadelhe y un paso por el Mirador de la Faia, desde donde es posible contemplar el paisaje del valle del Côa.

La jornada del día 8 estará dedicada a descubrir Vilar Formoso y Almeida, incluyendo una visita a la ‘Frontera de la Paz – Memorial a los Refugiados y al Cónsul Aristides de Sousa Mendes’.

En este caso evoca la acogida de refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. El recorrido finaliza en Almeida, con un almuerzo en las Portas de Santo António.

Sabugal acoge un debate sobre las fortalezas fronterizas como recurso turístico

Uno de los momentos centrales del programa tendrá lugar el 13 de noviembre, a las 11:30 horas, en el Auditorio del Museo de Sabugal, con la mesa redonda titulada ‘De frontera defensiva a destino turístico: las fortalezas de la ‘raia’ como patrimonio compartido’.

El encuentro propone una reflexión sobre la transformación de los castillos y fortalezas de la frontera luso-española, que durante siglos desempeñaron funciones militares y defensivas y que hoy constituyen importantes recursos culturales, patrimoniales y turísticos.

La iniciativa contará con la participación de Augusto Moutinho Borges, de la Academia Portuguesa de la Historia y de la Comisión Portuguesa de Historia Militar, quien abordará la evolución histórica de las fortificaciones.

También con Francisco Javier García Bueso, director de los Museos Municipales de Ponferrada, que presentará experiencias de gestión y puesta en valor del patrimonio fortificado de Castilla y León; y Teresa Ferreira, directora del Departamento de Dinamización de Recursos Turísticos de Turismo de Portugal, quien dará a conocer la Ruta de las Fortalezas Fronterizas.

La moderación correrá a cargo de Luis Falcón, periodista colaborador del diario español EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El debate buscará identificar oportunidades para transformar este patrimonio histórico compartido en itinerarios, experiencias y productos turísticos capaces de atraer visitantes y contribuir al desarrollo de los territorios fronterizos.

Al finalizar, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir otra expresión de la historia de la «raia» (frontera), esta vez en la mesa.

El restaurante Casa da Esquila, en Sabugal, presentará el menú «La Ruta del Contrabando», a cargo del chef Rui Cerveira, quien compartirá las historias e inspiraciones asociadas a los platos.

Una exposición en Salamanca revela ritos y tradiciones de invierno

La programación incluye también la exposición etnográfica «Ritos y rituales de invierno en la Raia», que podrá visitarse del 30 de octubre al 23 de diciembre en la sala de exposiciones de la Casa del Parque Natural de Arribes del Duero, en Sobradillo, provincia española de Salamanca.

Dedicada a las tradiciones populares vinculadas a las mascaradas y a los personajes enmascarados, la muestra presenta manifestaciones culturales que siguen formando parte de la identidad de diversas comunidades fronterizas, revelando la riqueza de un patrimonio inmaterial que trasciende generaciones.

La inauguración oficial está prevista para el 21 de noviembre con un concierto en Figueira de Castelo Rodrigo que cierra la programación musical

El 28 de noviembre, a las 18:00 horas, el Convento de Santa Maria de Aguiar, en Figueira de Castelo Rodrigo, acogerá el concierto ‘Atravessando a Raia, Música na Fronteira’, interpretado por un quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El espectáculo tendrá como escenario uno de los monumentos históricos más emblemáticos del municipio, propiciando un encuentro entre la música y el patrimonio, en una iniciativa que refuerza la dimensión cultural de la cooperación entre Portugal y España.

La gastronomía sigue uniendo ambos lados de la frontera

Paralelamente, entre el 30 de octubre y el 8 de diciembre, se celebran las Jornadas Gastronómicas ‘Atravessando a Raia, Sabores da Fronteira”, con la participación de restaurantes portugueses y españoles.

Durante los fines de semana, los establecimientos participantes ofrecen menús inspirados en recetas tradicionales de los territorios fronterizos, acompañados de vinos de las regiones participantes.

Además, invita a los visitantes a descubrir sabores y productos que reflejan la identidad gastronómica de ambos lados de la frontera.