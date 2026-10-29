El ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif. Europa Press

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que se asuman responsabilidades? ¿Cómo puede mantenerse al margen quien tiene la obligación de dar explicaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos?

Carta abierta al ministro Óscar Puente: por dignidad y respeto a las víctimas, dimisión

Señor ministro:

España está de luto. Tras el accidente ferroviario de Urda, el dolor de las víctimas y de sus familias nos obliga a exigir algo más que palabras de condolencia: necesitamos respuestas, explicaciones y responsabilidades.

Detrás de cada víctima hay una vida, una familia y un futuro que no volverá a ser el mismo. Su sufrimiento merece respeto, y la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué medidas se van a adoptar para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.

Señor ministro, la responsabilidad política no puede quedarse en declaraciones vacías ni en promesas que se lleva el viento. Quienes ocupan cargos públicos deben responder ante la sociedad cuando se producen hechos de esta gravedad.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que se asuman responsabilidades? ¿Cómo puede mantenerse al margen quien tiene la obligación de dar explicaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos?

Por respeto a las víctimas, por solidaridad con sus familias y por dignidad institucional, le pedimos que asuma su responsabilidad política y presente su dimisión.

Dimisión no como un gesto simbólico, sino como una muestra de respeto hacia quienes sufren y hacia una ciudadanía que merece transparencia, compromiso y responsabilidad.

Las víctimas no pueden convertirse en una cifra más ni su dolor quedar sepultado por el paso del tiempo. Merecen justicia, verdad y respuestas. Sus familias merecen saber que su sufrimiento no será olvidado.

España necesita responsables públicos que estén a la altura de las circunstancias y que entiendan que servir al país implica también responder por las propias responsabilidades.

Por las víctimas. Por sus familias. Por la dignidad de las instituciones. Por respeto a todos los ciudadanos: asuma su responsabilidad y dimita.

Atentamente,

Un ciudadano que exige verdad, justicia y responsabilidad política