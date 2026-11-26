El delegado de GADISA Retail en Castilla y León, José Daniel Posadas, y el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Gadis de la calle Fidel Recio, 4 de Valladolid ha reabierto, en la mañana de este jueves, 26 de noviembre, sus puertas con unas instalaciones totalmente renovadas.

El delegado de GADISA Retail en Castilla y León, José Daniel Posadas, y el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray han atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León y mostrado su "satisfacción" por esta reapertura.

"La reforma ha supuesto la culminación de un año 2026 en el que hemos abierto seis tiendas y, aquí en Valladolid, tres. Hemos reformado la que teníamos en la calle General Ruiz, donde hemos triplicado el tamaño. Hemos abierto, hace un mes, una en la Plaza de Vadillos y ahora estamos reinaugurando y ampliando la que teníamos en la calle Fidel Recio", ha asegurado José Daniel Posadas.

El delegado de GADISA Retail en Castilla y León ha añadido que el "objetivo final pasa por conseguir que la compra sea más cómoda para los clientes, con mejores instalaciones y poder disponer de un espacio más amplio para ofrecer productos más variados".

Posadas ha incidido, sobre todo, en "la carne, la charcutería y la frutería" para que el día a día de los clientes "sea más sencillo".

Imagen de la nueva pescadería en el Gadis de Fidel Recio. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Trabajadores y espacio

Se ha tardado "tres meses" en la reforma de este supermercado de Gadis en Valladolid y hoy se reabre con "38 compañeros" donde antes había 32 y se ha procedido a la "contratación de seis personas nuevas" para "reforzar y dar servicio a los clientes y una gran atención".

"En este momento tenemos 1900 metros cuadrados totales, a los que hay que descontar las zonas que no ve el cliente como los almacenes, obradores y demás", ha añadido el delegado de GADISA Retail.

Ha sido una "ampliación de más de 300 metros cuadrados" que "da bastante holgura". Ha invitado a los clientes a "verlo" porque hay una nueva frutería "espectacular y gigante".

"Hemos aumentado el número de productos de los 10.000 a los 12.000 productos distintos. Hemos reforzado la atención en productos frescos. Con compañeros para atender las secciones de pescadería, charcutería y demás".

También ha destacado la sección de panadería "vistiendo bien a la novia" con "una mayor variedad de productos" para "adaptarse a la demanda de los clientes".

La apuesta de Gadis

"En Castilla y León hemos creado 150-160 puestos de trabajo este año. Hemos abierto las de Valladolid pero también, hace un mes otra en Salamanca, y dos en León, a sumar las tres de Valladolid. Intentamos abrir tiendas nuevas y reformar las que ya teníamos para nuestros clientes", ha añadido Posadas.

En la Comunidad, Gadis ya cuenta con "unos 2.000 trabajadores al pie del cañón" para atender a todos los clientes.

Sobre nuevas aperturas ha señalado que los compañeros de Expansión "están trabajando" y "hay proyectos en marcha".

"Hay nuevos proyectos en curso", ha rematado el delegado de GADISA Retail en Castilla y León.