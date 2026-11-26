Cinco empresas de Castilla y León crearán 177 empleos con el apoyo de 2,8 millones en ayudas de la Junta a I+D

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado este jueves de Especial Interés los planes estratégicos de investigación y desarrollo de las empresas Curia Spain S.A.U. con centros en Valladolid, León y Zamora; CyL Ibersnacks S.L.U. y Lingotes Especiales S.A, en Valladolid; Europraliné S.L, en Palencia; y Ormazabal Burgos Switchgear S.L.

Estos proyectos recibirán ayudas globales por valor de 2.851.728 euros a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), sobre una inversión empresarial presentada de 12.760.176 euros y la creación de 177 puestos de trabajo directos.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Icecyl, aprueba estas subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de la convocatoria de Planes Estratégicos de empresas en materia de I+D.

Ello para consolidar la competitividad industrial, la transformación digital, el desarrollo de nuevas tecnologías y la sostenibilidad medioambiental en el tejido productivo de la Comunidad.

Curia Spain

La Junta de Castilla y León ha declarado de Especial Interés el Plan Estratégico de I+D de Curia Spain S.A.U. con una subvención total de 780.850 euros. Este plan estratégico, formado por tres expedientes, cuenta con una inversión empresarial presentada acumulada de 4.725.208 euros.

El objetivo de los proyectos es la investigación, desarrollo y validación tecnológica orientada a reforzar las capacidades de la empresa en procesos avanzados vinculados a principios activos farmacéuticos (APIs) e ingredientes bioactivos.

El plan se articula en tres proyectos: el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción, separación y purificación de compuestos por fermentación; la investigación de procesos de esterilización adaptados a nuevas instalaciones de la empresa; y el desarrollo de procesos avanzados de cristalización estéril aplicables a principios activos farmacéuticos.

En cuanto al empleo, la aplicación de los nuevos proyectos de innovación supondrá la creación de 37 nuevos puestos de trabajo directos, altamente especializados y ocupados por expertos en investigación, desarrollo y fabricación de APIs farmacéuticos, además de consolidar la plantilla existente.

Tras el desarrollo de estas actuaciones de innovación, Curia Spain prevé ejecutar una inversión directa de industrialización estimada en 24 millones de euros entre los años 2027 y 2033. Para el desarrollo del plan, la empresa subcontratará servicios tecnológicos con la Fundación Cartif por un importe de 15.000 euros.

Curia Spain S.A.U, integrada en la organización internacional CDMO Curia Global (anteriormente Grupo Gadea / AMRI), es una empresa química y farmacéutica especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de principios activos farmacéuticos: corticosteroides, productos estériles, compuestos de alta potencia y biofarmacéuticos.

Exporta más del 90 % de su producción a mercados internacionales regulados como Europa y Estados Unidos.

Cuenta con una plantilla actual de 415 trabajadores en Castilla y León distribuida en tres centros: el centro de Boecillo (Valladolid), que emplea a 369 personas y alberga la I+D mundial de genéricos del grupo.

También las instalaciones de León, con 25 trabajadores dedicados a biotecnología y planta piloto de fermentación; y la planta de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), con 21 trabajadores especializados en la recuperación y purificación de compuestos fermentados.

CyL Ibersnacks

El Consejo de Gobierno ha aprobado asimismo una subvención de 654.087 euros a CyL Ibersnacks S.L.U., declarando de Especial Interés su Plan Estratégico de Innovación Sostenible, Nutrición Avanzada y Transformación Digital de la Industria del Snack en Castilla y León, que moviliza una inversión empresarial de 2.616.350 euros.

El plan está estructurado en tres proyectos de desarrollo experimental enfocados a transformar la cadena de valor alimentaria.

Estos son: el desarrollo de una nueva generación de snacks saludables con perfiles nutricionales optimizados; la investigación en ecodiseño y nuevos materiales sostenibles de envasado; y la creación de una plataforma inteligente de gestión industrial y arquitectura avanzada de ciberseguridad mediante la integración de tecnologías IIoT en la planta de Medina del Campo (Valladolid).

En el ámbito laboral, el proyecto prevé la creación de entre 6 y 10 nuevos puestos de trabajo directos en perfiles de alta especialización.

Asimismo, la empresa prevé una inversión directa de industrialización posterior superior a los 2 millones de euros para adaptar sus capacidades productivas a los desarrollos resultantes. Para la ejecución del plan, CYL Ibersnacks subcontratará la colaboración del centro tecnológico Cartif por un valor de 148.500 euros.

CyL Ibersnacks S.L.U. es una compañía agroalimentaria dedicada a la fabricación de patatas fritas, tortillas de maíz, snacks extrusionados y aperitivos salados.

En su centro productivo de Medina del Campo alcanza una fabricación anual superior a las 18.000 toneladas y exporta a más de 30 países. Cuenta con una plantilla de 435 trabajadores, con previsión de superar los 480 empleados.

Lingotes Especiales

La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 563.453 euros a Lingotes Especiales S.A. para apoyar su plan estratégico de I+D, que cuenta con un presupuesto de inversión presentada de 1.977.170 euros.

El plan estratégico abarca dos expedientes de investigación destinados a generar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en la fabricación de componentes para automoción: la investigación experimental del estado tensional en discos de freno fundidos y simulación avanzada para minimizar tensiones residuales.

Y el desarrollo experimental de un nuevo proceso de trazabilidad para la identificación individual de cada pieza y la monitorización de parámetros en tiempo real.

La empresa contempla la contratación de nueve nuevos empleados cualificados adscritos a la nueva instalación FNC, además de consolidar el empleo industrial en la planta.

La inversión prevista tras el desarrollo de estos proyectos de innovación asciende a 10,2 millones de euros, destinada a la construcción e implantación de una nueva línea industrial.

El plan contempla además la subcontratación científica de la Universidad de Valladolid (UVa) por importe de 30.000 euros para la realización de ensayos y análisis de tensiones residuales.

Lingotes Especiales S.A., fundada en 1968, es una empresa especializada en el diseño, desarrollo, fundición, mecanizado y montaje de componentes de hierro para el sector de la automoción, destacando como fabricante de referencia europeo en discos y tambores de freno con un 12 % del mercado europeo.

Sus instalaciones en Valladolid disponen de una capacidad productiva cercana a las 80.000 toneladas anuales de fundición y un empleo actual de 350 trabajadores.

Europraliné

La Junta ha declarado de Especial Interés el plan estratégico de Europraliné S.L, concediéndole una subvención de 431.145 euros sobre una inversión empresarial presentada de 1.724.580 euros.

Bajo la denominación 'Plan Estratégico integral Europraliné 26-29', la iniciativa contempla cuatro subproyectos orientados al desarrollo de chocolates funcionales con proteínas para el canal deportivo mediante técnicas de microencapsulación y el desarrollo de soluciones de bioseguridad alimentaria avanzadas libres de alérgenos.

También la economía circular a través de la valorización de subproductos en nuevas matrices alimentarias; y el ecodiseño de envases y embalajes reciclables.

La ejecución del plan implicará la incorporación de 2 nuevos empleos directos especializados en I+D, además de favorecer la creación de empleo en las fases posteriores de industrialización en las áreas de producción y control de calidad.

Tras el desarrollo de la innovación, la empresa acometerá las inversiones necesarias para industrializar los nuevos productos y procesos en su planta palentina. La empresa subcontratará la actividad de innovación con la Fundación Cartif por un importe de 58.160 euros y con el centro tecnológico Cetece por 50.000 euros.

Europraliné S.L. es una firma industrial especializada en la fabricación de cacao, chocolates, bombones y confitería, cuyo origen histórico se remonta a 1891 en la fábrica fundada por monjes trapenses.

Ubicada en Dueñas (Palencia), cuenta con un complejo industrial de 53.000 m² con capacidad integral de refinado, conchado, atemperado, moldeo y empaquetado. La empresa emplea a 173 trabajadores.

Ormazabal Burgos Switchgear

Por último, se ha aprobado una subvención de 422.194 euros a Ormazabal Burgos Switchgear S.L. para apoyar su plan estratégico de I+D, el cual supone una inversión empresarial presentada de 1.716.869 euros.

El plan estratégico abarca tres proyectos de desarrollo tecnológico focalizados en la gama de celdas de 24 kV libres de gases fluorados y la transformación digital de la planta de Burgos; la implantación de nuevas instalaciones productivas avanzadas con líneas automatizadas, corte de alta precisión y visión artificial.

También la evolución de capacidades de digitalización y supervisión en tiempo real de operaciones críticas como la soldadura; y el desarrollo tecnológico y optimización de las celdas de media tensión.

La aplicación de estos proyectos de innovación impulsará un crecimiento de la plantilla de la fábrica de Burgos desde los 125 trabajadores actuales hasta alcanzar aproximadamente los 200 empleados, lo que supone la creación de 75 nuevos puestos de trabajo directos en I+D y producción industrial.

Asimismo, el desarrollo del plan sustentará una inversión directa posterior de 8 millones de euros destinada a la industrialización y digitalización completa de la planta burgalesa. Las actuaciones se alinean directamente con los objetivos de la estrategia regional RIS3 de Castilla y León.

Ormazabal Burgos Switchgear S.L. pertenece al Grupo Ormazabal (integrado en la corporación Velatia, fundada en 1967). Es líder en el diseño y fabricación de soluciones de media tensión y celdas para redes eléctricas inteligentes.

A nivel global, el Grupo Ormazabal cuenta con 2.766 empleados. La planta de Burgos, creada en 2020, concentra la fabricación avanzada de celdas de media tensión y cuenta con una plantilla actual de 125 trabajadores.