Grupo Cooperativo Cajamar ha colocado hoy, a través de su entidad cabecera, Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), una emisión de deuda sénior preferred con etiqueta verde por importe de 500 millones de euros.

Los bonos tienen un plazo de vencimiento de seis años y tres meses, con una ventana de amortización anticipada a los cinco años y tres meses.

La demanda ha alcanzado los 2.090 millones de euros, lo que equivale a cuatro veces el importe emitido. La buena acogida de la operación ha permitido mejorar las condiciones durante el proceso de emisión y fijar el cupón en el 4,5 %.

La operación ha recibido órdenes de unos 106 inversores institucionales, con una destacada participación de cuentas de alta calidad y un 83 % de inversores internacionales.

Este interés se enmarca en la favorable evolución del Grupo, sus buenos resultados y la calificación de grado de inversión otorgada por las tres agencias que lo califican: Fitch Ratings, S&P y DBRS.

Con esta operación, el Grupo suma tres emisiones de bonos verdes por un importe total de 1.650 millones de euros. Su primera emisión de deuda sostenible se realizó en 2022, con etiqueta social.

Crédit Agricole, BBVA, BofA (Bank of America), Barclays y Société Générale han actuado como bancos colocadores de la emisión.

En paralelo, BCC-Grupo Cajamar ha lanzado una oferta de recompra de su anterior emisión de deuda sénior preferred, por importe de 500 millones de euros y con vencimiento el 9 de marzo de 2028. Los titulares de estos bonos podrán acudir a la oferta hasta el 4 de diciembre de 2026.