Calvo y Pérez con los alumnos que han clausurado el reto Iberdrola. Fotografía: Iberdrola.

300 alumnos de 10 centros educativos de Zamora superan el reto de Iberdrola para encender la ciudad del futuro

Cerca de 300 alumnos de diez centros educativos de Zamora capital y provincia han completado ‘El reto de la Energía del Futuro’, la iniciativa pedagógica impulsada por Iberdrola, la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) y la Junta de Castilla y León.

Todo para acercar a los jóvenes, de una manera práctica y participativa, el funcionamiento del sistema energético y el papel de las energías renovables en la construcción de un futuro más sostenible.

La Fundación Rei Afonso Henriques ha acogido este martes la jornada de clausura del programa, en la que han participado María Teresa Pérez, directora provincial de Educación de Zamora; José Luis González Prada, director de la Fundación Rei Afonso Henriques; y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León.

El encuentro ha servido para hacer balance de una iniciativa que, a lo largo de los últimos meses, ha llegado a estudiantes de diez centros educativos y les ha permitido conocer cómo fuentes como la solar, la eólica y la hidroeléctrica contribuyen a producir la energía que necesitan hogares, empresas e industrias.

El programa cierra así una edición en la que los alumnos no se han limitado a aprender conceptos sobre energía, sino que han tenido que ponerlos en práctica para afrontar un desafío: conseguir encender la Ciudad del Futuro únicamente con fuentes limpias.

Renovables

La experiencia se ha desarrollado en dos partes. En una primera fase, una maqueta interactiva ha permitido al alumnado comprender de una manera visual cómo se produce, gestiona y almacena la energía y qué función desempeñan las distintas tecnologías dentro del sistema eléctrico.

La energía hidroeléctrica ha tenido un protagonismo especial por su capacidad de aportar energía renovable y gestionable y contribuir a la seguridad del suministro, un papel especialmente vinculado a una provincia como Zamora, estrechamente ligada desde hace décadas al aprovechamiento hidroeléctrico.

Después ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción. Organizados por equipos, los alumnos han participado en el escape room educativo “El reto de la ciudad 100% renovable” y se han convertido en diferentes plantas generadoras de energía solar, eólica, hidráulica e hidrógeno verde.

A través de pruebas, puzles y diferentes desafíos, los participantes han tenido que trabajar de manera coordinada, resolver problemas y sumar unidades de energía hasta conseguir iluminar la Ciudad del Futuro exclusivamente con energías limpias.

La dinámica ha permitido trabajar, más allá de los conocimientos energéticos, competencias como la cooperación, el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la innovación, trasladando a los jóvenes la importancia del desarrollo tecnológico para avanzar hacia un sistema energético cada vez más limpio.

Diez centros

‘El reto de la Energía del Futuro’ ha llegado a diez centros educativos, cinco de Zamora capital y cinco del ámbito provincial, reforzando además el carácter territorial de una iniciativa diseñada para acercar la educación energética tanto al entorno urbano como al rural.

En esta edición han participado alumnos del IES Río Duero, IES Alfonso IX, IES La Vaguada, Colegio Nuestra Señora del Rocío, IES Los Salados, IES Tierra de Campos, IES Los Valles de Camarzana de Tera, IES Aliste, Colegio San Vicente de Paúl y Santísima Trinidad Pinilla.

La clausura sirve así para hacer balance de una experiencia que ha permitido que cerca de 300 jóvenes zamoranos se acerquen de manera diferente a la energía, comprendiendo no solo de dónde procede la electricidad que utilizan cada día, sino también los retos tecnológicos que plantea la transformación del sistema energético.

Vocaciones

Uno de los principales objetivos del programa ha sido precisamente despertar el interés de los jóvenes por las carreras científicas, tecnológicas y de ingeniería y mostrarles las oportunidades profesionales asociadas a la electricidad, las energías renovables, la digitalización y las nuevas tecnologías.

La iniciativa ha puesto especial atención en fomentar estas vocaciones entre las niñas y jóvenes, favoreciendo que puedan verse a sí mismas como futuras ingenieras y profesionales de ámbitos tecnológicos y energéticos en los que su presencia resulta cada vez más necesaria.

“Durante estos meses, cerca de 300 jóvenes zamoranos han comprobado que detrás de la energía que utilizamos cada día hay tecnología, innovación y, sobre todo, personas. Queremos que conozcan las oportunidades que ofrece un sector en plena transformación y que muchos de ellos, y especialmente ellas, puedan imaginarse formando parte de él”, ha destacado Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León.

“El balance de esta edición demuestra que acercar la energía a los jóvenes de una forma práctica y participativa despierta su curiosidad y puede abrirles nuevas vocaciones. Esperamos que esta experiencia contribuya a que muchos de ellos se planteen desarrollar su futuro profesional en ámbitos científicos, tecnológicos y energéticos”, ha subrayado José Luis González Prada, director de la Fundación Rei Afonso Henriques.

Compromiso compartido

‘El reto de la Energía del Futuro’ forma parte de las herramientas lúdico-didácticas del proyecto ‘El cambio está en tus manos’, impulsado desde 2022 para promover el conocimiento sobre la energía, avanzar hacia un modelo más sostenible y fomentar hábitos de consumo responsables.

La colaboración entre Iberdrola, la Junta de Castilla y León y la Fundación Rei Afonso Henriques refuerza así su apuesta por la educación ambiental, las profesiones verdes y la divulgación de las oportunidades que genera la transición energética.

La clausura de esta edición cierra un recorrido por diez centros educativos que ha permitido a cerca de 300 jóvenes conocer mejor cómo funciona la energía y el papel que pueden desempeñar en su transformación.

Con iniciativas como esta, las tres instituciones reafirman su compromiso con la formación y el desarrollo del talento en Zamora y Castilla y León.