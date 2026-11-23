Cambios en los horarios de Mercadona para los días de Nochebuena y Nochevieja: el cierre se adelantará a las 18:00

Mercadona ha anunciado que habrá cambios en la política de horarios de sus tiendas, que afecta a las de Castilla y León, para los días de Nochebuena y Nochevieja. El objetivo es seguir avanzando en medidas pioneras para mejorar la jornada laboral de su plantilla.

De esta manera, cerrará todos sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Esto significa una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo, cuando el cierre tenía lugar a las 19:00 horas estos dos días.

Los trabajadores dispondrán, así, de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas que son especialmente señaladas dentro del calendario anual.

Esta nueva medida se suma a la ya implantada este año en materia de conciliación como es el caso de la ampliación en una semana más del periodo de vacaciones, pasando de los 30 a los 37 días.

Las dos medidas contribuyen al objetivo de Mercadona de que todos los que forman parte de la empresa estén "comprometidos y satisfechos al 100%", propiciando ambas iniciativas una mejora de la jornada laboral y una consolidación de la compañía como referente en el sector.