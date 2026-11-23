Imagen de archivo de la recogida de juguetes de Alcampo el año pasado. Alcampo

Alcampo lanza en Castilla y León su recogida de regalos de Navidad para que ningún niño se quede sin sus deseos

Un año más, Alcampo ha lanzado su campaña solidaria 'Juguetes para tod@s', con el objetivo de que ningún niño se quede sin la ilusión de abrir un regalo, la emoción de descubrir un juguete nuevo o las ganas de dejar volar la imaginación esta Navidad.

La cadena de supermercados celebra este año su edición número 23 de esta campaña solidaria cuyo objetivo es atender los deseos de las familias que no pueden afrontar estas fechas de la misma manera.

La iniciativa invita a colaborar a los clientes de Alcampo, que pueden donar un juguete nuevo para niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Esta campaña permanecerá activa hasta el próximo 20 de diciembre en 74 centros de la empresa en toda España, entre ellos en los hipermercados de Burgos, Aranda de Duero, Ávila y Soria.

Durante la pasada edición se recogieron más de 200 juguetes en Castilla y León, que fueron entregados, entre otras entidades sociales, a Cáritas, Juan Soñador y Fundación A Compartir, que se encargaron de hacerlos llegar a las familias.

Con la misión de hacer posible la iniciativa, los equipos de Alcampo desarrollan un papel esencial, dando a conocer la iniciativa entre los clientes y acompañando la recogida de los juguetes en las tiendas.

Por otro lado, las entidades sociales colaboradoras se encargan de hacer llegar las donaciones hasta las familias beneficiarias, conociendo de primera mano, por su vinculación, sus necesidades y circunstancias.

Dicha colaboración es uno de los factores más especiales de la iniciativa, que se lleva a cabo en toda España, pero que encuentra su verdadero sentido en cada localidad, gracias a las organizaciones y personas que trabajan para que los juguetes lleguen a las casas.

La campaña de Alcampo nació en 2003 y se ha convertido en una de las iniciativas solidarias con mayor trayectoria de la compañía.

La generosidad de sus clientes, el compromiso de los equipos y la colaboración de las entidades, a lo largo de los años, han permitido entregar más de 1.160.000 juguetes, haciendo posible que la ilusión de estas fechas llegue a miles de pequeños.

Durante la última edición se reunieron más de 9.800 juguetes nuevos en 73 tiendas de Alcampo de toda España, incluyendo la propia aportación de la empresa, que contribuyó con donaciones valoradas en 25.000 euros para reforzar la recogida.

Esta iniciativa es parte del compromiso social de Alcampo con el apoyo a las familias, el bienestar de la infancia y la igualdad de oportunidades, contribuyendo a su vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al número 1, que trata sobre el fin de la pobreza, y el 10, sobre la reducción de desigualdades.