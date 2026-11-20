Nerea junto al resto de premiados en los Premios FP de Iberdrola. Iberdrola

Castilla y León se coloca en el podio nacional de Iberdrola de los mejores talentos jóvenes de la electricidad y las redes

El talento joven de Formación Profesional de Castilla y León ha logrado situarse entre los territorios mejor posicionados en los Premios Iberdrola FP, que evalúan la capacidad de los participantes en la especialización en electricidad y redes eléctricas de España.

De esta forma, Nerea Santos, alumna del IES Politécnico Cristo Rey de Valladolid, ha conseguido el tercer premio nacional en esta primera edición de los premios, cuya final ha tenido lugar en el Campus Iberdrola de San Agustín del Guadalix, en Madrid.

Santos fue la encargada de representar a Castilla y León junto a otros dos jóvenes de la Comunidad tras superar la fase autonómica de los premios, en la que participaron estudiantes de centros de Valladolid, León, Burgos, y Salamanca.

Nerea recibe su distinción de manos del director de RRHH de Iberdrola en los Premios FP. Iberdrola

El tercer puesto la coloca como una de las cinco mejores estudiantes de FP de España reconocidos por Iberdrola dentro de una iniciativa que busca descubrir, reconocer y atraer el talento técnico que contribuirá al futuro del sector eléctrico.

Este reconocimiento, además, atesora un significado especial por la trayectoria de la alumna, que es la única en el Grado Medio y Superior del IES Politécnico Cristo Rey en el ciclo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (SEAS).

Este es un ámbito formativo que cada vez está más estrechamente ligado a perfiles profesionales que son más necesarios ante el avance de la digitalización, la electrificación y la transformación de las redes eléctricas.

El primer premio fue para Sofía Ruiz Baños, de la Universidad Laboral de Toledo, y le siguió Eric Ballester, de la Comunidad Valenciana.

Nerea Santos obtuvo el tercer puesto, mientras que Marcos de Lastra, de Madrid, y Aitor Goñi, del País Vasco, se hicieron con el primer y segundo accésit, respectivamente.

Durante la final, los 20 aspirantes seleccionados afrontaron pruebas técnicas, talleres y distintas dinámicas diseñadas para evaluar sus habilidades y conocimientos profesionales.

El jurado tuvo en cuenta también competencias esenciales para el futuro desempeño en el sector eléctrico como el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la motivación o el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Los logros de Nerea Santos contribuyen, de esta forma, a visibilizar el talento femenino y las oportunidades profesionales para las mujeres en especialidades técnicas vinculadas a las redes y a la electricidad, sectores en los que es relevante impulsar nuevas vocaciones.

Su reconocimiento ensalza también el valor del papel de los centros de Formación Profesional y de sus docentes en la preparación de los perfiles técnicos que requiere la transformación del sector eléctrico. En este sentido, el IES Politécnico Cristo Rey ha acompañado a Nerea Santos durante todo el proceso hasta alcanzar la tercera posición en la final nacional.

Una apuesta por la FP

Los Premios Iberdrola FP: apuesta por el futuro eléctrico nacen con vocación de continuidad para descubrir, reconocer y atraer a los mejores estudiantes de Formación Profesional especializados en electricidad y redes eléctricas, así como para estrechar la relación con los centros formativos y facilitar la incorporación de jóvenes cualificados a un sector estratégico y en plena transformación.

En esta primera edición, Iberdrola invitó a participar a más de 50 centros formativos de toda España y cerca de 200 estudiantes tomaron parte en el proceso de selección.

Tras una primera fase mediante pruebas online, las eliminatorias presenciales se desarrollaron en seis comunidades autónomas: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla y León. De ellas salieron los 20 jóvenes que han disputado la final nacional.

Los estudiantes premiados recibirán distintos reconocimientos, entre ellos una dotación económica y acceso prioritario a oportunidades de prácticas y a la bolsa de talento de la compañía.