Grupo Cajamar impulsa los agentes IA creados por los profesionales para facilitar tareas y mejorar la productividad

El consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra; el consejero de BCC-Grupo Cajamar, Rafael García, y la directora general de Personas y Tecnología, Mercedes Aranda, han mantenido hoy una reunión con el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, y María Vázquez, directora de Soluciones de Microsoft España

Todo para realizar el seguimiento del acuerdo alcanzado el pasado año para la implantación y el despliegue de la inteligencia artificial de Microsoft y el impulso a la adopción de Microsoft 365 Copilot a la totalidad de los profesionales de Grupo Cooperativo Cajamar.

Durante el encuentro, Paco Salcedo ha explicado: “La verdadera transformación que impulsa la inteligencia artificial no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en cambiar la forma de trabajar, innovar y generar valor”.

“BCC-Grupo Cajamar está demostrando cómo una estrategia de adopción de IA a gran escala, respaldada por la capacitación de sus profesionales y una infraestructura tecnológica sólida y segura, puede traducirse en mejoras reales de productividad y nuevas oportunidades de innovación”, ha añadido.

Por su parte, Manuel Yebra ha señalado que “ya estamos obteniendo resultados en la estrategia de nuestro Grupo de integrar la inteligencia artificial en nuestra actividad financiera para mejorar aún más los servicios que prestamos a nuestros más de 4 millones de clientes”.

“La IA nos permite optimizar los procesos internos, aumentar la productividad para que nuestros profesionales se centren en lo realmente importante: ofrecer un trato aún más cercano y de calidad con productos y servicios mejor adaptados a las necesidades de nuestros clientes”, ha añadido.

Innovación entre todos

Cajamar, referente en la banca cooperativa española, con la colaboración de Microsoft, ha impulsado durante 2026 la adopción por parte de sus profesionales en el uso de las nuevas soluciones de inteligencia artificial.

Destacando la red de usuarios compañeros de las propias unidades, denominados champions, que no solo han incorporado la IA en su día a día laboral, sino que han contribuido a identificar casos de uso reales y han acompañado y apoyado al resto de la organización en su integración, consiguiendo una tasa de usuarios activos semanalmente en Copilot M365 superior al 90 %.

El despliegue se ha realizado dentro del entorno empresarial de Microsoft 365, de modo que la IA trabaja conforme a las políticas, los permisos de acceso y los controles de seguridad de Grupo Cajamar.

En la actualidad, más de 4.000 profesionales cada semana, utilizan de forma activa Microsoft Copilot con más de 100.000 interacciones de usuarios al mes y con un total de 2.500 agentes creados por los propios profesionales de Cajamar durante este periodo dedicados a la automatización de tareas más repetitivas o automáticas, lo que les permite destinar el tiempo ahorrado a tareas de mayor valor.

Red comercial

Durante la formación a los profesionales de los servicios centrales y de la red comercial de Grupo Cajamar se ha insistido que la IA ha de usarse de forma responsable, priorizando una utilización adecuada y ajustada a la necesidad de los clientes y empleados.

Así, algunos de los casos de uso que se exploran ayudarán a mejorar y agilizar la preparación de visitas a clientes, así como a perfeccionar la personalización de las propuestas financieras. Todo ello, siempre con el propósito de reducir el tiempo destinado a tareas administrativas y poder dedicar más tiempo a la atención personal y al asesoramiento de los clientes.

Seguir innovando

La adopción de IA, canalizada a través de la plataforma agéntica en Foundry, se apoya en la modernización tecnológica de Grupo Cajamar.

La entidad continúa avanzando en su journey to cloud con Microsoft Azure, uno de los pilares de su plan estratégico de tecnología, modernizando sus aplicaciones y bases de datos, con el objetivo de ganar agilidad, resiliencia y eficiencia.

Esta evolución alcanza también a la forma en la que Cajamar aprovecha la información. La entidad ha trasladado su analítica corporativa a Power BI sobre Microsoft Fabric y avanza en la migración de sus informes heredados, facilitando que los equipos de negocio dispongan de información actualizada y gobernada para tomar decisiones.

Además, con la IA de Microsoft Copilot en Power BI, los usuarios pueden consultar los datos en lenguaje natural, facilitando el acceso a la información a los profesionales de negocio sin depender de perfiles técnicos en tecnología.

El resultado es una base tecnológica sobre la que seguir escalando la inteligencia artificial con seguridad y control y llevar la innovación a nuevos procesos y ámbitos de negocio.

GitHub

Además, Grupo Cajamar ha adoptado GitHub Enterprise como plataforma de desarrollo y ha iniciado la migración de sus repositorios, al tiempo que incorpora GitHub Copilot al trabajo diario de sus desarrolladores.

La adopción se apoya en formación específica y en un modelo de gobierno que determina qué modelos de inteligencia artificial se utilizan. GitHub Copilot acompaña también en la modernización de las aplicaciones de la entidad.

Además, la entidad explora el despliegue de GitHub Advanced Security para detectar y facilitar la corrección de vulnerabilidades en las primeras fases del ciclo de desarrollo.

En definitiva, la estrategia tecnológica de Cajamar pretende seguir avanzando hacia un core financiero más innovador, sin perder la cercanía y la capacidad de servicio de sus profesionales hacia su clientela.