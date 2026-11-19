EXECyL incorpora al Real Valladolid a su red de 113 empresas colaboradoras en el año de su 20 aniversario

La Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (EXECyL) ha anunciado la incorporación del Real Valladolid Club de Fútbol a su red de 113 empresas colaboradoras en el marco de un año en el que la organización celebra su 20 aniversario.

Precisamente, todo ha coincidido con la celebración del último patronato del año, que ha tenido lugar en el estadio José Zorrilla, casa del club blanquivioleta, en el que se reunieron 60 organizaciones y sirvió para dar la bienvenida al Real Valladolid como nuevo miembro, a través de su Business Club 1928.

El encuentro ha estado encabezado por el presidente de EXECyL, Pablo Roberto, y la directora de la Fundación, Susana Aguado, y en el mismo ha participado el presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, y parte de la directiva del club.

La incorporación de los pucelanos, según destacan desde la Fundación, consolida una alianza de colaboración recíproca entre ambas entidades, después de que EXECyL se uniera recientemente al Business Club 1928.

Ambas organizaciones, de esta forma, pasan a formar parte de sus respectivas comunidades, ampliando las oportunidades de colaboración, intercambiando conocimiento y conexión entre el ámbito deportivo y empresarial.

"La alianza tiene mucho sentido porque compartimos una convicción: los proyectos crecen cuando se abren a su entorno y encuentran formas de colaborar", ha señalado Pablo Roberto.

En este sentido, ha mostrado su "satisfacción" por dar la bienvenida a una "institución tan representativa de Valladolid" y por continuar "tendiendo puentes entre organizaciones que quieren contribuir al desarrollo de nuestra tierra".

20 aniversario

La reunión ha servido para hacer balance de este año significativo para EXECyL, que celebra su 20 aniversario con 19 nuevas empresas colaboradoras en 2026 y una comunidad que llega ya a las 113 organizaciones.

El crecimiento viene a reforzar la diversidad sectorial y territorial de la Fundación, que durante este año ha impulsado nuevas oportunidades de encuentro, una mayor participación de sus miembros y la difusión de buenas prácticas empresariales en la Comunidad.

Foto de familia del patronato de EXECyL en el césped del José Zorrilla. EXECyL

"Cumplir 20 años y seguir creciendo demuestra que compartir conocimiento y colaborar tienen un valor real para las empresas. Nuestro reto ahora es conseguir que esa comunidad, cada vez más diversa, genere todavía más oportunidades de aprendizaje y mejora", ha subrayado el presidente de EXECyL.

La reunión del patronato ha tratado también la propuesta de valor y el presupuesto para el año que viene, marcado por tres grandes objetivos: ganar impacto, fortalecer la comunidad y generar más valor.

Entre las novedades destaca la reorganización de sus ocho comisiones en cuatro grandes bloques de conocimiento: Transformación y Operaciones, Estrategia y Gobernanza, Personas y Cultura e Impacto y Alianzas.

El objetivo es "conectar mejor los distintos retos empresariales y favorecer el aprendizaje transversal", explican desde la Fundación.

La programación de 2027 contempla alrededor de 15 encuentros, visitas empresariales y espacios de intercambio de buenas prácticas, reforzando también la presencia de EXECyL en las distintas provincias de Castilla y León.

El proyecto del Pucela

Tras la reunión, los asistentes han mantenido un encuentro con parte de la directiva del Real Valladolid para conocer su proyecto corporativo, su visión de futuro y las oportunidades que ofrece el Business Club 1928, de la mano de Eduardo García, vicepresidente de marca y estrategia de negocio, Cristina Garicano, hospitality & protocol leader y Miguel Díez, responsable del Business Club 1928.

La jornada incluía una visita guiada por el estadio José Zorrilla, con un recorrido por sus instalaciones y nuevos espacios, y un encuentro de networking entre las organizaciones participantes.

Con esta jornada, EXECyL ha querido poner el broche final a su 20 aniversario reforzando su apuesta por la colaboración y por una comunidad empresarial cada vez más conectada y comprometida con Castilla y León.