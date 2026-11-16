Nuevo convenio colectivo en Chocolates Trapa: 16% de subida salarial global y menos horas de trabajo anuales

Chocolates Trapa ha anunciado este lunes 16 de noviembre la firma de un nuevo convenio colectivo para sus trabajadores con una subida salarial del 10% durante el primer año de vigencia y un 3% en cada uno de los dos ejercicios posteriores.

La histórica firma chocolatera española, fundada en 1891 en Dueñas (Palencia) y que este año celebra su 135 aniversario, da así un paso más en su camino para reforzar el empleo estable dentro de la compañía.

El nuevo documento contempla, además, una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. El acuerdo implica un avance en las condiciones económicas y laborales de la plantilla y busca hacer a los trabajadores partícipes del crecimiento experimentado en los últimos años.

También se incluyen en este nuevo convenio, aprobado este pasado mes de octubre, mejoras en los complementos salariales y en la organización del tiempo de trabajo.

De esta manera, destaca la subida de más del 30% en el plus de nocturnidad, de más del 20% en los complementos por trabajo en fines de semana, festivos y guardias, y una mejora del 20% en la remuneración de las horas extraordinarias.

A dichas medidas hay que sumarle la creación del plus de turnicidad, que pretende compensar a los trabajadores que lleven a cabo su actividad en distintos turnos.

Habrá también una reducción de la jornada laboral anual, se implantarán dos tardes libres a la semana para el personal de oficinas y se ampliarán los permisos retribuidos, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y profesional.

Este nuevo convenio coincide, según destacan desde la empresa a través de un comunicado, con una etapa de crecimiento sostenido, dentro de una etapa en la que se han reforzado la estructura industrial y se ha ampliado el equipo humano.

En concreto, Trapa ha pasado de 167 trabajadores a finales de 2024 a 185 en noviembre de 2026, lo que implica un aumento de casi el 11% en menos de dos años.

Destaca a su vez la estabilidad del empleo, ya que el 100% de la plantilla cuenta con un contrato indefinido, siendo este uno de los "pilares" de la política de recursos humanos y que se ha visto "reforzada" en el nuevo convenio.

En este sentido, han subrayado su compromiso con la igualdad de oportunidades dentro de su política laboral, con un 51% de la plantilla formada por mujeres que, además, lideran la mitad de las áreas de la empresa.

Trapa cuenta con su primer Plan de Igualdad implantado y está negociando el segundo, para de esta manera "seguir avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres". De igual manera, dispone de protocolos internos para asegurar un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo.

En este contexto aparecen el protocolo de prevención del acoso laboral y sexual, otro de desconexión digital y uno contra la discriminación de las personas LGTBI.

Las mejoras laborales se producen en un momento de crecimiento exponencial de Chocolates Trapa, que cerró 2025 con una facturación de 85 millones de euros, un 38% más que en 2024, cuando las cifras arrojaron 61,6 millones.

El objetivo, en este punto, se sitúa en alcanzar los 100 millones en 2027. Durante todos estos años, especialmente desde 2013, cuando se inició una nueva propiedad con capital 100% español, se han invertido más de 60 millones en la modernización de la fábrica de Dueñas.

Con la firma del nuevo convenio, la empresa ratifica su intención de dar "un paso más en la apuesta por un modelo de crecimiento que combina el desarrollo industrial y empresarial con la mejora de las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y la igualdad de oportunidades".