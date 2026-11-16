Cambios en Renault: eliminación del turno de noche en Valladolid y traslado de 100 trabajadores de Palencia

A partir del próximo 23 de diciembre, la factoría de Renault en Valladolid suprimirá el turno de noche, afectando de lleno a entre 300 y 200 trabajadores, según las estimaciones de los sindicatos de CGT y UGT, respectivamente, y la empresa también ha anunciado el traslado de 100 empleados de Palencia a la ciudad del Pisuerga.

Aunque la noticia no significa por sí sola el despido de trabajadores, según UGT, sí advierten de que el personal eventual que pertenecía al turno de noche se encontrará con la no renovación de su contrato.

De la misma manera, avisan de que, junto al traslado del centenar de trabajadores desde Palencia, todo apunta a una posible reducción de la actividad y a un excedente de personal en la factoría de Villamuriel, provocando así un escenario de "incertidumbre" dentro del sector del automóvil.

Para UGT estos cambios implican una noticia negativa, que viene propiciada por la situación geopolítica y los elevados precios del combustible que afecta al mercado y a la elección de los vehículos por parte de los consumidores.

Así lo explica Adolfo Arnáez, coordinador de UGT a nivel nacional en Renault, en declaraciones a este periódico, quien ha incidido en las medidas pactadas en el recientemente firmado convenio colectivo de cara a proteger el empleo.

En este sentido, lanza un mensaje de tranquilidad a la plantilla porque el convenio aporta "cierto grado de certidumbre" al asegurarse el futuro a través de la llegada de nuevos vehículos e insiste en la intención de UGT en seguir reclamando el mantenimiento del empleo, sin obviar, eso sí, que vienen tiempos "difíciles" para el sector.

Por su parte, desde CGT han sido más duros en su comunicado, ya que hablan de la "destrucción" de 300 puestos de trabajo dentro de un turno que era "imprescindible" para hacer posible la conciliación de la vida laboral y familiar de muchos empleados, quienes tendrán que "volver a turnos rotativos" y verán cómo "se complica su vida en el día a día".

En un comunicado, lamentan también la "preocupación" que supone esto para toda la plantilla ya que dicho turno fabricaba "más de 500 vehículos semanales" que, hasta este momento, "evitaba que desde la Dirección de la empresa se recurriese a utilizar la bolsa de trabajo los sábados".

En este sentido, consideran que es posible que esto cambie con la supresión del turno de noche. También desde CGT señalan que todo esto, junto a la supresión del miniturno de Palencia, "hace más que confirmar que aquello que nos contaron de futuro y estabilidad en la firma del convenio, está bastante lejos de hacerse realidad".