Nuevo supermercado Gadis en Salamanca, ubicado en el número 65-69 de la carretera de Ledesma. EE.

Éxito total de la nueva apertura de Gadis en Salamanca: 1.000 m² y 10.000 referencias de la tienda 50 en la comunidad

La cadena de supermercados Gadis ya tiene nueva tienda en Salamanca. Mediante la apertura de este local en los números 65-69 de la carretera de Ledesma, en un edificio residencial totalmente nuevo, la compañía alcanza los siete establecimientos en la capital salmantina y llega a los 50 en Castilla y León.

El estreno de este nuevo emplazamiento, ubicado por encima de la conocida como 'Iglesia nueva' de Pizarrales —Parroquia de Jesús Obrero—, ha supuesto la contratación de 32 personas, lo que hace que la plantilla total de la empresa en la comunidad supere ya los 2.000 empleados.

La apertura de Salamanca cierra un año de crecimiento para la firma en la región, donde en los últimos meses también ha puesto en marcha dos tiendas en la provincia de León y otra en Valladolid, además de reformar otro de sus supermercados en la capital vallisoletana.

Pescadería del nuevo Supermercado Gadis en Salamanca. Gadis.

Más de 1.000 metros cuadrados

El nuevo establecimiento de la carretera de Ledesma, estrenado en su apertura con largas colas a primera hora de la mañana, supera los 1.000 metros cuadrados y ha sido construido siguiendo criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

En sus pasillos los clientes tienen a su disposición cerca de 10.000 productos, entre los que se mezclan marcas habituales, artículos de su marca propia IFA y opciones ecológicas, veganas, sin gluten o a granel.

Como en el resto de sus tiendas, el peso principal recae sobre los mostradores de producto fresco —pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería—, que se nutren de una red de casi 1.000 proveedores locales.

Además, al ser uno de los principales compradores directos en los puertos y lonjas de Galicia, la cadena consigue que el pescado y el marisco fresco lleguen a Salamanca en menos de 24 horas.

El local abre de lunes a sábado de forma ininterrumpida, desde las 9:30 hasta las 21:00 horas, y cuenta también con servicio de compra por internet.