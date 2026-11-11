Fachada de la sede de Caja Rural de Zamora en Valladolid. Fotografía: Caja Rural de Zamora.

Los clientes de Caja Rural de Zamora tendrán descuentos del 10% en sus compras en Valladolid: estas son las fechas

Del 13 al 24 de noviembre, los clientes de Caja Rural de Zamora podrán disfrutar de un 10% de descuento en sus compras en los comercios adheridos de Valladolid, en una iniciativa que apuesta por dinamizar el comercio de proximidad y apoyar al tejido empresarial local.

Caja Rural de Zamora pone en marcha una nueva edición de su campaña Green Friday en Valladolid, una iniciativa que busca dinamizar el comercio de proximidad, incentivar las compras en los establecimientos locales y premiar la fidelidad de sus clientes a través de descuentos directos.

La campaña se desarrollará del 13 al 24 de noviembre de 2026 y permitirá a los clientes de la entidad beneficiarse de un 10% de descuento en sus compras en los comercios adheridos de la provincia de Valladolid, siempre que realicen el pago con tarjetas de crédito, débito o jóvenes de Caja Rural de Zamora.

El descuento tendrá un límite máximo de 30 euros por operación, para compras de hasta 300 euros, y un importe máximo acumulado de 300 euros por cliente durante todo el periodo promocional.

Un impulso

Green Friday nace con el propósito de contribuir a la dinamización del comercio minorista y favorecer el consumo de proximidad, especialmente en un periodo del año clave para la actividad comercial.

La iniciativa busca generar un beneficio directo tanto para los consumidores, que podrán disfrutar de ventajas en sus compras, como para los establecimientos participantes, que encontrarán en esta campaña una oportunidad para impulsar su actividad y reforzar su relación con los clientes.

La promoción abarca diferentes sectores comerciales y de servicios, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de realizar sus compras habituales en negocios de su entorno y beneficiarse de las ventajas de la campaña.

Cómo participar

Para beneficiarse de los descuentos, los clientes únicamente deberán realizar sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña y pagar con una tarjeta de crédito, débito o joven de Caja Rural de Zamora.

Los comercios participantes estarán identificados mediante una pegatina con el código QR oficial de Green Friday, que permitirá acceder al listado completo de establecimientos incluidos en la promoción.

Asimismo, las bases completas de la campaña y la relación de comercios adheridos podrán consultarse a través de la página web de Caja Rural de Zamora, en www.cajaruraldigital.com.

Valladolid

Con esta nueva edición de Green Friday, Caja Rural de Zamora reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Valladolid, apostando por iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido empresarial y comercial de la provincia.

La entidad continúa impulsando acciones que favorecen la actividad de los negocios locales, promueven un consumo cercano y responsable y refuerzan su modelo de banca cooperativa, basado en la cercanía, la colaboración y el compromiso con el territorio.

Green Friday se convierte así en una nueva oportunidad para que clientes y comerciantes se beneficien de una iniciativa que busca generar valor en la economía local y poner en valor la importancia del comercio de proximidad.