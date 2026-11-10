La IA y el nuevo escenario geoeconómico, protagonistas del Congreso de Directivos del Sector del metal de Cartif

El Centro Tecnológico Cartif organiza el próximo 18 de noviembre, en la Casa Cordón de Burgos, el II Congreso de Directivos del Sector del Metal de Castilla y León, que reunirá a representantes de algunas de las principales empresas del sector.

Todo para analizar las decisiones estratégicas que deben afrontar ante los cambios tecnológicos, energéticos y geoeconómicos que están transformando la industria.

Bajo el título ‘Competir en la nueva industria. IA, automatización, energía y geoeconomía en el sector metal’, el encuentro abordará los principales desafíos para mantener la competitividad empresarial en un contexto marcado por la evolución de la inteligencia artificial, la automatización industrial y la incertidumbre económica internacional.

El encuentro se desarrolla en el marco del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial «Centr@tec4» financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), y cuenta con la colaboración de la Federación de Empresas del Metal de Burgos (FEMEBUR).

La jornada comenzará con la presentación del evento por parte de José Ramón Perán, director general de Cartif , y la intervención de Andrés Hernando, presidente de FEMEBUR.

A continuación, Augusto Cobos, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), será el encargado de inaugurar el congreso.

Dos ejes

El programa se estructura en dos grandes bloques que combinarán ponencias magistrales con mesas de debate protagonizadas por representantes de empresas industriales.

El primero estará dedicado al nuevo escenario geoeconómico internacional y sus implicaciones para la competitividad del sector metal.

Ángel Gavilán, socio de aimTFP Inteligencia Económica, analizará las principales claves coyunturales y estructurales del contexto económico global.

Posteriormente, representantes de Grupo Correa, Grupo Inmapa, Grupo Lemasa, Granalu e Indra debatirán sobre las decisiones estratégicas que deben afrontar las empresas para competir en este nuevo entorno, en una mesa moderada por Facyl (Federación de Empresas de Automoción de Castilla y León).

La inteligencia artificial centrará el segundo bloque, en el que se analizará su evolución y el impacto que está teniendo en la transformación de la industria y en la toma de decisiones empresariales.

Clara de Luna, asesora y formadora en Inteligencia Artificial, ofrecerá una ponencia sobre esta transformación, que dará paso a una mesa de debate con representantes de Iveco, Horse, Benteler, Tecoi y Cartif.

En ella se abordará cómo las empresas están adaptando sus estrategias a un escenario tecnológico en constante evolución.

Mapa de oportunidades

Uno de los elementos diferenciales del congreso será la participación activa de los asistentes en la identificación de los principales retos del sector.

A lo largo de la jornada, los participantes podrán responder a una serie de preguntas estratégicas que permitirán construir y visualizar, en tiempo real, un mapa de oportunidades, riesgos y prioridades de inversión. Los resultados se incorporarán a las mesas de debate para contrastar las perspectivas de los ponentes con las preocupaciones y necesidades reales de las empresas asistentes.

Con un enfoque regional, el II Congreso de Directivos del Sector Metal de Castilla y León está dirigido a responsables empresariales y profesionales de compañías vinculadas al sector, entre ellas fabricantes de bienes de equipo, proveedores industriales y empresas de maquinaria y componentes.