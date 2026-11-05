Aspasia estrena una nueva iniciativa para conectar la FP con el sector empresarial y fomentar el empleo y el talento

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) se incorpora a Vivens Talent Hub, un nuevo proyecto impulsado por Vivens-Aspasia Formación Profesional y Fundación Aspasia para conectar el talento procedente de la Formación Profesional con las necesidades reales del mercado laboral.

Esta adhesión refuerza una red de colaboración que busca implicar a empresas, entidades e instituciones en el desarrollo del talento, la mejora de la formación y la generación de oportunidades profesionales.

La incorporación de AECOC a Vivens Talent Hub, que coincide con la celebración de la cuarta edición de su congreso sobre empleo y talento en Madrid, representa un nuevo paso en la consolidación de este ecosistema colaborativo que promueve el intercambio de conocimiento entre el ámbito educativo y el empresarial.

“No puedo más que agradecer la confianza de AECOC en nuestra apuesta por impulsar el talento en el ámbito de la FP a través de esta alianza. Es una muy buena noticia para nosotros porque supone el respaldo de una de las principales organizaciones empresariales de España a un proyecto comprometido con una formación de calidad y conectada con la realidad del mercado laboral”, ha asegurado la directora del Talent Hub, Gemma Rodríguez Betrián.

El nuevo proyecto de Aspasia, que se enmarca en la apuesta estratégica del grupo por impulsar la Formación Profesional, pretende contribuir a una FP innovadora, flexible y de calidad, alineada con los perfiles y competencias que demandan los distintos sectores productivos.

Además, con esta iniciativa, Fundación Aspasia y Vivens-Aspasia Formación Profesional apuestan por un modelo de colaboración que permita sumar esfuerzos, compartir experiencias y promover actuaciones concretas para mejorar la empleabilidad y favorecer la conexión entre formación y empresa.

Talento y empleo

Vivens Talent Hub es una iniciativa promovida por Vivens-Aspasia Formación Profesional y Fundación Aspasia para construir una red de colaboración entre empresas, entidades y centros de FP comprometidos con el talento, la formación y el empleo.

Su objetivo es sumar esfuerzos y generar sinergias que permitan conectar los perfiles formados en el ámbito de la FP con la realidad del mercado laboral, contribuyendo a mejorar las oportunidades de inserción profesional y responder así a las necesidades de cualificación de los distintos sectores productivos.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran el impulso a iniciativas para la mejora de la calidad de la Formación Profesional, el fortalecimiento de la FP Dual y la colaboración entre centros formativos y empresas para el desarrollo de las experiencias formativas del alumnado. El proyecto contempla, además, el intercambio de buenas prácticas, la difusión de iniciativas innovadoras y la identificación de propuestas que contribuyan a actualizar las competencias profesionales.

La red aspira también a generar conocimiento experto y una dinámica de corresponsabilidad entre sus miembros, promoviendo una formación adaptada a los cambios del mercado de trabajo y a los retos de la doble transición ecológica y digital, así como al aprendizaje y la actualización profesional a lo largo de la vida.

La participación de empresas de los principales sectores productivos y de diversas dimensiones constituye uno de los elementos fundamentales del proyecto. Su implicación permitirá enriquecer el diálogo con el ámbito formativo, compartir buenas prácticas y contribuir al desarrollo de una Formación Profesional más conectada con la realidad productiva.

Grupo Aspasia

La adhesión de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores a Vivens Talent Hub coincide con la participación de Grupo Aspasia como patrocinador en el 4.º Congreso AECOC de Empleo y Talento, que se ha celebrado este jueves en el Real Teatro de Retiro, en Madrid.

A través de su línea de Formación Profesional privada, Grupo Aspasia ha contado con un punto de información para dar a conocer todos los detalles de su iniciativa y acercarla a profesionales y organizaciones interesadas en formar parte de esta red.

Bajo el lema «Hacia un nuevo liderazgo. El futuro del Gran Consumo lo definen las personas», el congreso ha reunido a expertos y responsables empresariales para abordar los retos actuales de la gestión de personas y las nuevas tendencias en materia de empleo y talento.

La atracción y fidelización de profesionales, el desarrollo de nuevas formas de liderazgo, la construcción de culturas innovadoras y el bienestar de las personas forman parte de los grandes desafíos que afrontan actualmente las organizaciones. En este contexto, el encuentro ha constituido una oportunidad para compartir conocimiento, intercambiar experiencias y establecer conexiones entre compañías y profesionales comprometidos con el desarrollo del talento.

“La presencia de Grupo Aspasia en este congreso ha permitido dar visibilidad a una iniciativa que busca trasladar esa colaboración al ámbito de la formación y el talento, favoreciendo un diálogo permanente entre el sector de gran consumo, alimentación, distribución, logística y comercio, y nuestros centros de Formación Profesional”, ha explicado la directora del Hub.

Nuevas incorporaciones

Recientemente, EXP INN Lab también ha firmado su adhesión a Vivens Talent Hub. La compañía, especializada en innovación y gestión avanzada, desarrolla proyectos vinculados a la innovación empresarial, al uso de la inteligencia artificial y a los datos como herramientas para impulsar la transformación de las organizaciones.

Su incorporación amplía la diversidad de empresas y ámbitos de conocimiento presentes en la red, reforzando el objetivo de Vivens Talent Hub de sumar experiencias y perspectivas diferentes para conectar el talento, la innovación y las necesidades del tejido empresarial.