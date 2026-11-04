Belén del centro más votado en la edición de 2025. Centro de Educación Especial BIOS (Talavera de la Reina) Eurocaja Rural

Belenes, postales y villancicos con mucho talento: Tiempo de Navidad, el concurso inclusivo de la Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha una nueva edición de su certamen 'Tiempo de Navidad', una iniciativa pensada para transformar las fiestas navideñas en una oportunidad de integración, creatividad y participación colectiva.

Bajo el lema 'La Navidad que creamos juntos', el proyecto invita a explorar distintas disciplinas artísticas a centros de Educación Especial, centros ocupacionales y de día, viviendas tuteladas y asociaciones sin ánimo de lucro de todo el país que acompañan diariamente a personas con discapacidad.

La inscripción es gratuita y las entidades interesadas pueden concurrir en una o en varias de las categorías articuladas para esta edición.

El certamen se estructura en tres modalidades diseñadas para adaptarse a diferentes formas de expresión y habilidades.

En el apartado de 'Postales Navideñas', los participantes disponen de libertad técnica y material para reflejar su visión de estas fechas a través del dibujo, pudiendo cada centro preseleccionar un máximo de 25 creaciones individuales.

En 'Monta tu Belén', la propuesta se centra en la elaboración colectiva de un nacimiento dentro de la propia entidad, primando el trabajo en equipo, la reutilización de materiales y la integración de tradiciones locales.

La novedad de este año llega con el 'Concurso de Villancicos', que traslada la convocatoria al ámbito musical para premiar la interpretación libre de temas tradicionales o inéditos, ya sea de forma individual o grupal, a capela o con acompañamiento instrumental.

Para reconocer el esfuerzo de los participantes y apoyar la labor continuada de las instituciones, la Fundación Eurocaja Rural ha establecido diversos galardones.

En la disciplina de postales, los autores de las tres propuestas con mayor valoración recibirán una tablet, mientras que el centro con más apoyos acumulados obtendrá un lote de material de dibujo valorado en 500 euros.

Por su parte, las entidades que resulten ganadoras en los concursos de belenes y villancicos recibirán dotaciones de 800 euros en material de manualidades y equipamiento musical, respectivamente.

Cartel de 'Tiempo de Navidad' Eurocaja Rural

El plazo para formalizar la participación y remitir las obras permanece abierto desde este 4 de noviembre a las 10:00 horas hasta el próximo 4 de diciembre a las 14:00 horas.

Los centros deben completar primero la solicitud a través del portal web de la Fundación Eurocaja Rural para coordinar posteriormente la entrega digital de los trabajos.

Como broche a la iniciativa, las obras seleccionadas por el jurado podrán formar parte de la felicitación navideña oficial con la que la entidad compartirá estas fiestas con la sociedad.