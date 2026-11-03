Moody's avala la solidez financiera de Eurocaja Rural

Moody's ha confirmado la calificación a largo plazo de Eurocaja Rural en 'A3', con perspectiva estable, consolidando así el nivel alcanzado en 2025.

Dicha calificación se encuentra al mismo nivel que la otorgada por la agencia a las emisiones de deuda pública del Estado Español, ejerciendo la misma de tope máximo para la calificación de la Entidad.

Entre sus principales fortalezas, Moody's destaca la calidad de los activos y la elevada solvencia de Eurocaja Rural. Al cierre de 2025, el ratio de morosidad se situó en el 1,36%, frente al 2,50% del promedio del sector, con una cobertura de los préstamos dudosos del 141%.

A ello se suma una sólida posición de capital (20,23% CET1 a diciembre 2025), que se ha reforzado en los últimos años gracias al crecimiento sostenido de su negocio y la generación recurrente de resultados.

Moody's valora, además, el perfil equilibrado de financiación y liquidez de Eurocaja Rural, sustentado en una base de depósitos de clientes estable. La agencia destaca también el fuerte arraigo territorial de la entidad como un factor que refuerza la solidez de dicha base.

Esta calificación llega en un momento en el que Eurocaja Rural continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y expansión, manteniendo su modelo de banca cercana y comprometida con las personas y el territorio.

Actualmente, la entidad está presente en 11 comunidades autónomas y 29 provincias, cuenta con una red de 527 oficinas y su Grupo Económico integra a más de 1.500 profesionales.