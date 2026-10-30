Alumnos de FP en la fase de Castilla y León en los premios de Iberdrola para buscar al mejor talento eléctrico. Iberdrola

Iberdrola busca entre alumnos de Formación Profesional en Castilla y León al mejor talento eléctrico de España

La primera edición de los 'Premios Iberdrola FP: apuesta por el futuro eléctrico' ha concluido esta semana la fase autonómica de Castilla y León de un programa que pretende descubrir, conocer y atraer a los mejores estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior especializados en electricidad y redes eléctricas.

La cita se ha celebrado en las oficinas de la empresa en Valladolid y ha contado con la participación de estudiantes del CIFP Simón de Colonia de Burgos, del IES Julián Marías y el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, del CIFP Río Tormes de Salamanca, y del CIFP Tecnológico de León.

La propuesta está destinada a alumnos de segundo curso del Grado Superior oficial Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y pretende acercar a Iberdrola a los centros de FP, impulsar las vocaciones técnicas y facilitar la incorporación de jóvenes cualificados al sector.

De la misma manera, uno de los objetivos de este sector estratégico y en plena transformación, figura también la puesta en valor de la labor que realizan los centros formativos y sus docentes.

Iberdrola quiere, de esta manera, contribuir al relevo generacional y captar talento técnico especializado, a la vez que refuerza valores esenciales para la empresa como la seguridad, la innovación, la excelencia profesional, la sostenibilidad y la digitalización.

Estos premios sitúan a Iberdrola como una de las primeras grandes empresas del sector eléctrico en España que impulsa un programa nacional de estas características, combinando reconocimiento al mérito, acceso preferente a oportunidades profesionales y premios económicos.

Iberdrola ha invitado a más de 50 centros formativos de España a participar en este certamen en el que ya han sido evaluados cerca de 200 jóvenes mediante distintas pruebas de selección.

Tras una primera fase en junio, se escogió a entre 10 y 15 alumnos por comunidad autónoma para participar en las pruebas presenciales territoriales.

Estas se están desarrollando durante el mes de octubre en seis comunidades incluidas en el mapa de cobertura de talento de Iberdrola: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco.

En estas jornadas presenciales, entre 60 y 70 estudiantes participan en dinámicas de trabajo diseñadas para valorar sus conocimientos, habilidades y capacidad para desenvolverse en situaciones profesionales.

Final en el Campus Iberdrola

La fase nacional tendrá lugar del 11 al 17 de noviembre en el Campus Iberdrola de San Agustín de Guadalix, donde 20 finalistas afrontarán pruebas técnicas, talleres y dinámicas orientadas a evaluar sus competencias y habilidades profesionales.

Durante la jornada, el jurado, compuesto por referentes del sector analizará capacidades especialmente relevantes para el trabajo en el sector eléctrico, como el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación, la responsabilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Los ganadores de esta fase final recibirán importantes premios económicos y acceso prioritario para realizar prácticas y para la bolsa de talento de Iberdrola