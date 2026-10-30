Gadis abre un Claudio en un municipio de León: 135 m² con 1.200 referencias y tres nuevos puestos de trabajo

Gadisa Retail abre una franquicia Claudio en el municipio leonés de Santovenia de la Valdoncina. Ubicado en la calle Real 45, de la población de Villacedré, el nuevo punto de venta tiene como objetivo prestar un servicio esencial a los habitantes de esta localidad.

Con una sala de ventas de 135 m2, pone a disposición de los clientes en torno a 1.200 referencias de alimentación, droguería e higiene.

Cabe destacar que dispone de todas las secciones de producto fresco en libre servicio, lo que permite a los clientes hacer la compra completa en un mismo espacio. A ello se suma un amplio horario de apertura, de 8:30 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:30 a 15:30 horas los sábados y domingos, que aporta flexibilidad y comodidad a los clientes a la hora de realizar sus compras.

La creación de empleo y la dinamización socioeconómica del entorno son algunos de los objetivos de esta línea de negocio, integrada por un equipo humano de más de 1.000 profesionales.

La apertura del nuevo Claudio contribuye a este propósito con la generación de tres puestos de trabajo.

La gerente del supermercado, Carmen Custodio, acompañada por su equipo, ha ejercido de anfitriona en la jornada de apertura, en la que han participado la alcaldesa, María Villagrasa, con representantes municipales.

Por parte de Gadisa Retail, el delegado de área, Óscar Arias, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, el coordinador, Sergio Trujillo, el supervisor, Benigno Canedo, y parte del equipo de montajes.

Crecimiento: 17 aperturas en 2026

El crecimiento de la franquicia Claudio ha sido destacado durante este año, siguiendo su filosofía de cercanía a los clientes, principalmente en pequeños y medianos núcleos de población. Con este nuevo establecimiento, suma 17 aperturas en 2026, cinco de ellas en Castilla y León, concretamente en las provincias de León, Valladolid y Palencia. En total, la compañía alcanza 264 puntos de venta de esta línea de negocio, de los que 114 son Claudio y 150 Claudio Express.