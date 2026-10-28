La patata innova de producto básico a categoría estratégica

La fábrica de patatas en Medina del Campo Patatas Meléndez

Comprar patatas puede empezar con una pregunta más útil que cuántos kilos hacen falta. ¿Para qué se van a cocinar? Una ensaladilla, una guarnición al horno o una cena preparada en la freidora de aire plantean necesidades distintas.

Mirar el producto desde esa perspectiva cambia también la manera de entender su valor.

La patata sigue siendo un básico de la cesta de la compra, pero eso no significa que deba ser un producto indiferenciado.

En Patatas Meléndez, la evolución combina selección por usos culinarios, formatos que facilitan la preparación y una estrategia que vincula calidad, origen e innovación industrial.

El objetivo no es cambiar la esencia del alimento, sino ampliar lo que puede ofrecer al consumidor y a la distribución.

Elegir la patata pensando en el plato

No todas las patatas responden igual al cocinarlas. Su composición y textura influyen en el resultado.

La agria destaca por su aptitud para la fritura; la Kennebec tiene aplicaciones habituales en cocidos y guisos; y otras variedades ofrecen un comportamiento más polivalente.

La selección por usos permite trasladar ese conocimiento a una decisión sencilla, sin exigir al comprador que se convierta en un experto.

La diferencia resulta relevante porque la calidad también se comprueba en la cocina. No se busca lo mismo al preparar unas patatas crujientes que una ensalada en la que los trozos deben conservar su consistencia.

Identificar el uso recomendado ayuda a ajustar las expectativas y a elegir la materia prima adecuada para cada elaboración.

Las patatas baby ilustran otra forma de especialización. En la propuesta de Meléndez, la variedad Jazzy combina un tamaño pequeño con una piel fina que permite cocinarla sin pelar, después de lavarla.

Su comportamiento en cocción facilita su utilización en ensaladas y guarniciones. La propuesta reúne así presentación, versatilidad y menos preparativos alrededor de un producto fresco.

Bandejas de patatas 'baby' con salsa Ybarra Patatas Meléndez

El tiempo también entra en la cesta

La conveniencia no siempre exige transformar el alimento. A veces consiste en seleccionar mejor, adaptar el formato o explicar cómo prepararlo.

Es lo que sucede con las referencias de Patatas Meléndez para airfryer, patatas frescas seleccionadas tanto por su variedad como por su comportamiento culinario, comercializadas en bolsas de un kilogramo.

El envase incorpora instrucciones y un código QR que da acceso a un vídeo de preparación.

La innovación está, por tanto, en conectar el producto con una forma concreta de cocinar.

No se trata de una patata precocinada, sino de facilitar la elección y acompañar al consumidor hasta la elaboración. A esta lógica responden también las opciones para microondas, presentes en la oferta de la compañía, que permiten preparar una guarnición en pocos minutos.

Un paso distinto es la IV gama, que incorpora un procesamiento mínimo de lavado, pelado o corte y envasado, con conservación refrigerada.

Aplicada a la patata, permite disponer de producto preparado para cocinar, no de un plato ya cocinado. Su utilidad está en reducir operaciones previas y facilitar el trabajo en la cocina.

Este ámbito forma parte del desarrollo previsto por Patatas Meléndez. Su Plan Estratégico 2026-2028 contempla inversiones en proyectos de cuarta gama para ampliar las soluciones dirigidas al mercado profesional.

En IV gama, la compañía ha explicado su apuesta por patata pelada y cortada para elaboraciones como tortillas, bravas o ensaladillas. Es una vía para aportar valor más allá del suministro de materia prima.

La innovación que no se ve en el envase

Para que esa diferenciación llegue al comprador, también debe sostenerse en los procesos.

En la planta Meléndez 4.0, en Medina del Campo, la visión artificial interviene en la selección de las patatas, mientras que la automatización conecta producción y almacenamiento.

Un robot articulado en la línea de envasado de las patatas Patatas Meléndez

Los sistemas digitales permiten controlar las existencias y seguir el producto desde su entrada en las instalaciones hasta su expedición.

La trazabilidad se traduce aquí en identificar los palés, clasificar el producto por lotes, asignarle una ubicación y comprobar su salida hacia el cliente.

Aunque estas operaciones queden lejos de la experiencia de compra, forman parte del control que sostiene la calidad y la organización del suministro.

La tecnología no se limita a mover más producto; permite conocer mejor qué se está moviendo y dónde se encuentra.

El valor empieza en el campo

La transformación tampoco comienza en la fábrica. A través de Meléndez x Origen, la compañía trabaja con sus agricultores en un modelo que incorpora el análisis de datos de cada parcela para mejorar las decisiones sobre riego, abonado y recolección.

El protocolo en desarrollo incluye también la optimización del consumo de agua y la incorporación progresiva de prácticas orientadas a mejorar la salud del suelo.

El origen se integra, además, en la diferenciación comercial. El plan estratégico contempla propuestas de alta calidad vinculadas a procedencias como Galicia, Sanlúcar o Madrid.

Así, junto al formato y al uso culinario, la procedencia ocupa un espacio propio en la oferta.

Ahí está el salto de producto básico a categoría estratégica, en ofrecer razones para elegir más allá del precio por kilo.

Para el consumidor, una preparación más sencilla o una patata adecuada para su receta; para la distribución, una oferta organizada alrededor de necesidades diferentes.

La patata no tiene que dejar de ser cotidiana para innovar. Tiene que hacer visible todo lo que hay detrás de un ingrediente aparentemente sencillo.