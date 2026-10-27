Foto de familia tras la firma del acuerdo entre Caja Rural de Zamora y el Balonmano Aula. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Caja Rural de Zamora y Balonmano Aula renuevan su alianza de más de cinco años: “Apostamos por el trabajo”

Caja Rural de Zamora y el Club Balonmano Aula han reforzado su alianza firmando el sponsor oficial de la temporada 2026-2027 en la mañana de este martes, 27 de octubre y en la Central Operativa de la Caja Rural en Valladolid, que se ubica en la Plaza de España.

En la firma han estado presentes Laura Huertos Pérez, técnico de Imagen y Comunicación de Caja Rural de Zamora, además de Juan Ignacio Hernández, presidente del Balonmano Aula y también Javier Rujas, entrenador del Balonmano Aula.

“Renovamos el compromiso con el Balonmano Aula y con el balonmano vallisoletano y estamos encantados. Desde 2021 somos el patrocinador principal y desde 2019 con la base. Estamos encantados”, ha afirmado Laura Huertos Pérez.

Ha añadido que, desde Caja Rural “están encantados de colaborar con el deporte” a través, en este caso del balonmano.

“Estamos orgullosos de promocionar deporte, también el femenino. Apostamos por el esfuerzo, el trabajo, el compañerismo y encantados de seguir formando parte de la piel de este club”, ha añadido la de Caja Rural.

Por su parte, Juan Ignacio Hernández, presidente del Balonmano Aula ha afirmado que “estamos muy agradecidos” y que “la historia del club va unida a la de Caja Rural desde hace muchos años”.

“Agradecemos el apoyo de este año por nuestras circunstancias especiales tras el descenso. Es un gran esfuerzo que agradecemos. Sabemos que, para Caja de Zamora, el Balonmano Aula es muy especial”, ha añadido.

El presidente se ha mostrado convencido de que la caja “va a seguir con nosotros en la vuelta a la máxima categoría que estamos seguros de que vamos a lograr”, añadiendo que “para la afición, esta alianza y patrocinio es motivo de satisfacción”.

“El patrocinio de Caja Rural de Zamora es el mayor privado del club. Apoya al primer equipo y también a la base. Es sello del club y de la cantera”, ha finalizado.